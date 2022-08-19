Перед началом нового учебного год сотрудники госпожнадзора провели профилактические мероприятия для педагогов

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Перед началом нового учебного года на объектах образования проводятся профилактические визиты с участием сотрудников органов государственного пожарного надзора. Эти мероприятия направлены на подготовку персонала школ к действиям при пожаре.

Специалисты госпожнадзора напомнили сотрудникам самарских школ правила пользования огнетушителями, отработали алгоритм действий, предпринимаемых при обнаружении очага пожара, вплоть до эвакуации из здания.

Начальник отдела надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Рассадин:

«Каждому учителю необходимо знать, как правильно пользоваться огнетушителем и читать план эвакуации, ведь в случае чрезвычайной ситуации именно педагоги в ответе за жизнь и здоровье своих учеников. Поэтому мы обучаем сотрудников образовательных учреждений навыкам использования первичных средств пожаротушения, запускаем учебную тревогу и проводим учебную эвакуацию».

Эвакуация персонала проходила во дворе образовательных учреждений. Руководители школ продемонстрировали как в случае тревоги они организовывают вывод учащихся из здания.

Проверка знаний охраны школ при возникновении пожара также занимает важное место в таких мероприятиях, ведь именно с пульта охраны вызывается пожарно-спасательное подразделение при пожаре.

На территории Самарской области такие профилактические мероприятия проведены уже в 960 объектах образования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО