Павел Покровский: «Возможность рассчитывать на справедливое отношение к себе должна быть у любого пользователя сети»

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Блокировка российских аккаунтов без объяснения причин, экстремистские ролики в предложенном видео, игнорирование жалоб российских пользователей – уже привычная практика иностранных интернет-площадок.

Как можно повлиять на ситуацию со своей стороны и обязать IT-гигантов справедливо относиться к российским пользователям, рассказал член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

- Павел Александрович, вы на себе замечаете несправедливую политику западных сервисов в интернете?

- Я – активный пользователь интернета. Веду аккаунты в соцсетях, читаю новости на информационных порталах, смотрю видео на YouTube. Считаю «всемирную паутину» величайшим и полезным изобретением. И в то же время понимаю, что нужно уметь им пользоваться и фильтровать обваливающуюся на тебя информацию. Иначе есть риск в этой паутине запутаться. Так, в последнее время YouTube мне стал предлагать абсолютно неприемлемый контент – ролики с антироссийскими лозунгами, страшные видео расстрела людей на Украине, откровенную ложь и фейки про нашу армию и ход специальной военной операции. При этом ничего подобного я на YouTube не смотрю. Поэтому мне абсолютно не понятен алгоритм, по которому видеохостинг определяет именно такой контент мне в «предложку». Но самое страшное, что то же самое сервис предлагает посмотреть и детям.

- С одной стороны, это, действительно, страшно. С другой, это же интернет, есть выбор: не хочешь - не смотри, выбирай другой контент.

- В том-то и дело, что выбора нет. Мне постоянно «подкидывают» такой контент, но вместе с тем, ограничивают российские каналы. Без объяснения причин YouTube заблокировал более 60 пророссийских СМИ, официальные каналы некоторых общественных организаций. Не обошел видеохостинг своим вниманием и конкретных людей - ведущего Тиграна Кеосаяна, журналиста Антона Красовского и многих других.

- Можно ли оспорить блокировку? Написать жалобу, подать в суд на видеохостинг?

- Некоторые организации, действительно, не пускают дело на самотек и защищают свои права в суде. Например, канал «Царьград» добился победы в споре с компанией Google, владеющей хостингом YouTube. За блокировку канала арестовали средства компании на сумму в 1 млрд рублей. Однако, разбирательство затянулось на два года. Google неоднократно пытался оспорить решение суда. Для обычных пользователей участие в таких процессах будет затруднительно. Тем более, что офис компании YouTube физически и юридически находится не на территории России, а значит, руководство может игнорировать штрафы, жалобы граждан и решения судов.

- То есть пользователь может надеяться только на субъективную оценку модераторов видеохостинга? Сжалится тот над ним или нет, посчитает жалобу правомерной или отклонит? Неужели ситуация безвыходная для россиян?

- Возможность рассчитывать на справедливое отношение к себе должна быть у любого пользователя Сети. Независимо от страны. Если бы на территории РФ появились филиалы или представительства иностранных IT-компаний, это значительно упростило бы ситуацию для простых граждан. Во-первых, это позволит гражданам полноценно защищать свои права, общаться с иностранными площадками, находясь в одной юрисдикции. Во-вторых, и государство будет иметь возможность выступать в защиту интересов жителей РФ и применять превентивные меры, снижающие вероятность нарушения платформой их прав и свобод. С этой целью в России был разработан закон «о приземлении», который вступил в силу 1 января 2022 года.

- В чем его суть? Как он может помочь?

- Закон обязывает крупные интернет-компании учредить юридическое лицо на территории РФ, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. Но зарубежные цифровые корпорации не спешат открывать офисы в России и продолжают игнорировать российское законодательство. В связи этим принято решение добавить еще одну меру воздействия — оборотные штрафы за отказ от «приземления». Думаю, когда корпорации начнут платить за свое упрямство долларом или евро, они пересмотрят отношение к российским пользователям и восстановят равенство и справедливость на своих площадках, о которых так рьяно и громко они заявляют.

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