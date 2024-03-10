Патриарх Кирилл: употребление блинов на Масленицу не отразится на спасении души

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Соблюдение верующими традиции поедать блины на Масленицу никак не скажется на спасении души. Последнюю подготовительную неделю перед Великим постом нужно провести "разумно, по-доброму для души и для тела", при этом не отказываясь от присущих празднику радости и веселья.

Об этом в воскресенье на проповеди в храме Христа Спасителя заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, последнюю седмицу по традиции сопровождают особые развлечения и пища в виде блинов. "А какой же блин "всухую", обычно что-то помимо блина — но все это часть нашей традиции", — сказал предстоятель РПЦ.

Исполняют верующие этот обычай или нет, на спасении это не отразится. Но поскольку имеется такая традиция, добавил Кирилл, то "нужно разумно и по-доброму для своей души и для тела провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций, радостей и веселья, которыми сопровождается Масленица"

Масленичная неделя начнется в понедельник, 11 марта, а завершится в воскресенье, 17 марта, пишет Смотрим.