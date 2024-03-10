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Патриарх Кирилл: употребление блинов на Масленицу не отразится на спасении души

10 марта 2024 18:24
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Патриарх Кирилл: употребление блинов на Масленицу не отразится на спасении души

Соблюдение верующими традиции поедать блины на Масленицу никак не скажется на спасении души. Последнюю подготовительную неделю перед Великим постом нужно провести "разумно, по-доброму для души и для тела", при этом не отказываясь от присущих празднику радости и веселья.

Об этом в воскресенье на проповеди в храме Христа Спасителя заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, последнюю седмицу по традиции сопровождают особые развлечения и пища в виде блинов. "А какой же блин "всухую", обычно что-то помимо блина — но все это часть нашей традиции", — сказал предстоятель РПЦ.

Исполняют верующие этот обычай или нет, на спасении это не отразится. Но поскольку имеется такая традиция, добавил Кирилл, то "нужно разумно и по-доброму для своей души и для тела провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций, радостей и веселья, которыми сопровождается Масленица"

Масленичная неделя начнется в понедельник, 11 марта, а завершится в воскресенье, 17 марта, пишет Смотрим.

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