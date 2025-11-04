«Партия  единства»: шахматный турнир   объединил любителей интеллектуального спорта

100

В преддверии Дня народного единства Штаб общественной поддержки «Единой России» в Самарской области организовал патриотический шахматный турнир «Партия единства». Мероприятие объединило около 20 любителей интеллектуального спорта самых разных возрастов и уровня подготовки.

С напутственной речью к участникам обратился гроссмейстер, создатель шахматных клубов Сергей Карякин. Он выразил благодарность «Единой России» за поддержку масштабного шахматного проекта по всей стране.

«Мне очень приятно, что турнир проходит по всей России, очень много шахматных клубов задействовано... Мои слова искренней благодарности партии за то, что мы реализуем такой огромный проект... Спасибо большое, будем продолжать развивать шахматы на благо молодёжи в первую очередь. Я желаю всем единства, как за доской, так и вне ее», — сказал Карякин.

Победителями товарищеского турнира стали Ирина Ушакова, Артем Никитин и Игорь Миркушов.

Все участники соревнований получили сертификаты, а призеры были награждены памятными подарками от Штаба общественной поддержки. Судьей соревнований выступил представитель Федерации шахмат Антон Струнин.

По словам специалиста Штаба Елены Жмуровой, шахматные турниры уже стали доброй традицией.

«Рады, что создалось такое сообщество любителей интеллектуальной игры. В нашем Штабе регулярно проходят шахматные турниры», — отметила она, напомнив о мероприятиях, прошедших в апреле и августе, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"