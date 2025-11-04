Я нашел ошибку
Главные новости:
а телефон 89-летнего жителя Тольятти поступило множество звонков от неизвестных.
В Тольятти сотрудница банка предотвратила хищение более 2 500 000 рублей у местного жителя
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, единства во всех делах и благородных начинаниях на благо  великой России!   
Вячеслав Федорищев поздравил  жителей Самарской области с  Днем народного единства
Штаб общественной поддержки «Единой России» в Самарской области организовал патриотический шахматный турнир «Партия единства».
«Партия  единства»: шахматный турнир   объединил любителей интеллектуального спорта
В рамках ежегодной акции «Ночь искусств» была дважды представлена концертная программа «Тысяча и одна ночь».
«Ночь искусств» в Самарском театре оперы и балета посетили почти 1 000 человек
Вид покрышек напрямую влияет на управляемость и тормозной путь.
Шины не по сезону могут стать отягчающим обстоятельством при ДТП
В поисках задействовали трех водолазов.
В Жигулевске в Волге утонул дайвер
С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября.
В Промышленном районе Самары ограничат передвижение на велосипедах и СИМ 
Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет.
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
«Партия  единства»: шахматный турнир   объединил любителей интеллектуального спорта

4 ноября 2025 10:13
100
Штаб общественной поддержки «Единой России» в Самарской области организовал патриотический шахматный турнир «Партия единства».

В преддверии Дня народного единства Штаб общественной поддержки «Единой России» в Самарской области организовал патриотический шахматный турнир «Партия единства». Мероприятие объединило около 20 любителей интеллектуального спорта самых разных возрастов и уровня подготовки.

С напутственной речью к участникам обратился гроссмейстер, создатель шахматных клубов Сергей Карякин. Он выразил благодарность «Единой России» за поддержку масштабного шахматного проекта по всей стране.

«Мне очень приятно, что турнир проходит по всей России, очень много шахматных клубов задействовано... Мои слова искренней благодарности партии за то, что мы реализуем такой огромный проект... Спасибо большое, будем продолжать развивать шахматы на благо молодёжи в первую очередь. Я желаю всем единства, как за доской, так и вне ее», — сказал Карякин.

Победителями товарищеского турнира стали Ирина Ушакова, Артем Никитин и Игорь Миркушов.

Все участники соревнований получили сертификаты, а призеры были награждены памятными подарками от Штаба общественной поддержки. Судьей соревнований выступил представитель Федерации шахмат Антон Струнин.

По словам специалиста Штаба Елены Жмуровой, шахматные турниры уже стали доброй традицией. 
«Рады, что создалось такое сообщество любителей интеллектуальной игры. В нашем Штабе регулярно проходят шахматные турниры», — отметила она, напомнив о мероприятиях, прошедших в апреле и августе, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

