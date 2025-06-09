Пара из Тольятти представит Самарскую область на II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» 

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Оргкомитет II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» завершил прием заявок от пар, желающих заключить брак. Для участия в массовом торжественном бракосочетании в ЗАГС уже подано более 200 заявлений от влюбленных пар из разных регионов страны.

В жизни будущих молодоженов начался особенно волнительный этап – подготовка к торжественной церемонии, которая положит начало новым счастливым семьям.

От Самарской области на Всероссийский свадебный фестиваль 2025 года в Национальном центре «Россия» отправится пара из Тольятти. Руслан Гуламов и Дарья Чернякина работают на АВТОВАЗе. Дарья – продолжатель трудовой династии, общий стаж работы ее семьи на градообразующем предприятии Тольятти – 160 лет. «Наша семейная история продолжает развиваться. Мой будущий муж уже три года работает в Дирекции информационных систем АВТОВАЗа, внося свой вклад в развитие предприятия. Вместе мы увеличим красивую цифру стажа нашей династии на лучшем заводе страны!» – уверена Дарья.

Свадебный фестиваль пройдет с 8 по 10 июля в пространстве Национального центра «Россия» и станет продолжением традиций I Всероссийского свадебного фестиваля, который прошел в 2024 году на Международной выставке-форуме «Россия». В программе запланированы не только официальные церемонии бракосочетания, но и множество специальных мероприятий: концертные программы с участием популярных исполнителей, творческие мастер-классы от специалистов свадебной индустрии, модные показы и многое другое.

Отдельно стоит отметить, что Всероссийский свадебный фестиваль предоставляет уникальную возможность познакомиться с многообразием свадебных обрядов и традиций разных регионов нашей страны. Даже свадебные наряды молодоженов станут живой иллюстрацией самобытной истории их малой родины.

Для гостей, которые хотели бы посетить фестиваль в качестве зрителей, в ближайшее время будет открыта регистрация. Следите за обновлениями на официальных интернет-ресурсах Национального центра «Россия».

Фото: департамент информационной политики Самарской области