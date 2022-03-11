Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области

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Правительств России запустило информационный ресурс «Объясняем.рф». Он представляет собой сайт, а также паблики в социальных сетях, где ежедневно публикуются ответы на вопросы граждан по социально-экономическим темам.

Большинство людей волнуют такие темы как наличие продуктов в магазинах, работа финансового сектора, а также вопросы социальной защиты. Ответы на них готовят органы власти, профильные министерства и ведомства.

Задача проекта — доводить до граждан всех регионов достоверную информацию на актуальные темы. Чтобы жители Самарской области могли получить ответы на них, уже начали работу паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере Telegram.

«Создание отдельного портала для информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.РФ» очень значимо. Когда вопросов, больше, чем ответов, важно иметь возможность получать достоверную, проверенную информацию из официальных источников. Формат «вопрос-ответ» является на сегодня самым востребованным вариантом взаимодействия с читательской аудиторией, он позволяет предоставлять конкретную информацию на наиболее часто задаваемые вопросы, а не давать набор фактов, в которых даже профессиональным аналитикам не легко быстро разобраться, либо которые слабо связаны с сутью вопроса» — пояснил ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев.

В основном жители интересуются тем, что происходит с экономикой, с потребительским рынком, со здравоохранением, транспортом и другими отраслями. Поэтому большинство запросов от жителей носят информационный характер.

Ссылки на паблики в социальных сетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/orf_63

«Одноклассники» https://ok.ru/group/68834682011693