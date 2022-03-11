Я нашел ошибку
Главные новости:
Подтверждено за сутки 1438 случаев COVID-19 в Самарской области
Подтверждено за сутки 1438 случаев COVID-19 в Самарской области
Геннадий Котельников: Спецоперация стала информационным магнитом, притягивающим самые немыслимые и лживые сообщения
Геннадий Котельников: Спецоперация стала информационным магнитом, притягивающим самые немыслимые и лживые сообщения
Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили продажи в России
Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили продажи в России
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
Врач предупредила об опасности популярных успокаивающих средств
Врач предупредила об опасности популярных успокаивающих средств
Начальник регионального управления Росгвардии поздравил с профессиональным праздником работников частных охранных организаций
Начальник регионального управления Росгвардии поздравил с профессиональным праздником работников частных охранных организаций
Госдума приняла закон о дистанционном электронном голосовании в России
Госдума приняла закон о дистанционном электронном голосовании в России
В Самарской области ищут подозреваемого в преступлении
В Самарской области ищут подозреваемого в преступлении
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 120.38
4.3
EUR 132.96
6.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области

11 марта 2022 12:53
74
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области

Правительств России запустило информационный ресурс «Объясняем.рф». Он представляет собой сайт, а также паблики в социальных сетях, где ежедневно публикуются ответы на вопросы граждан по социально-экономическим темам.

Большинство людей волнуют такие темы как наличие продуктов в магазинах, работа финансового сектора, а также вопросы социальной защиты. Ответы на них готовят органы власти, профильные министерства и ведомства.

Задача проекта — доводить до граждан всех регионов достоверную информацию на актуальные темы. Чтобы жители Самарской области могли получить ответы на них, уже начали работу паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере Telegram.

 «Создание отдельного портала для информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.РФ» очень значимо. Когда вопросов, больше, чем ответов, важно иметь возможность получать достоверную, проверенную информацию из официальных источников. Формат «вопрос-ответ» является на сегодня самым востребованным вариантом взаимодействия с читательской аудиторией, он позволяет предоставлять конкретную информацию на наиболее часто задаваемые вопросы, а не давать набор фактов, в которых даже профессиональным аналитикам не легко быстро разобраться, либо которые слабо связаны с сутью вопроса» — пояснил ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев.

В основном жители интересуются тем, что происходит с экономикой, с потребительским рынком, со здравоохранением, транспортом и другими отраслями. Поэтому большинство запросов от жителей носят информационный характер.

Ссылки на паблики в социальных сетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/orf_63

«Одноклассники» https://ok.ru/group/68834682011693

Мессенджер Telegram https://t.me/orf_63

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022, 14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра.  Общество
1795
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
09 марта 2022, 20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной. Политика
1849
В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона.
09 марта 2022, 17:31
Дмитрий Азаров поручил ежедневно контролировать график поставок товаров в магазины региона
В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона. Экономика
924
В центре внимания
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
66
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
117
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
1795
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
465
«Единая Россия» предложила выделить на поддержку сельхозпроизводителей 25 млрд рублей в период посевной.
9 марта 2022  20:16
Дмитрий Азаров на всероссийском партийном совещании предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона 
1849
Весь список