Ожидания от работодателей у зумеров схожи с предпочтениями миллениалов,

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В рамках сессии «Ценностная повестка как фактор профориентации молодых кадров для развития человеческого капитала», прошедшей 21 июня на Петербургском международном экономическом форуме, участники обсудили влияние социально-культурных ценностей на мотивацию и карьерные предпочтения молодежи. Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, подчеркнул необходимость учитывать особенности разных поколений при найме сотрудников.

Эксперт отметил, что условиях нехватки кадров работодатели все больше фокусируются на работе с молодежью. Число вакансий и стажировок для молодых соискателей растет — в то же время начинающие специалисты знакомятся с рынком труда и проявляют всё больше интереса к трудоустройству. По данным опроса Авито Работы, проведенного среди 2000 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет, 67% уже имеют опыт работы — они понимают, как функционирует бизнес, распределяются рабочие задачи, и что требуется от сотрудников в процессе работы. В апреле 2025 года количество вакансий для стажеров увеличилось на 67% по сравнению с апрелем прошлого года.

Молодые специалисты сегодня — основные драйверы рынка труда, — и они ожидают от работодателей индивидуализированные условия и стимулы, которые способствуют успешной интеграции в рабочий процесс. Для зумеров ключевыми факторами при выборе работы являются уровень заработной платы, гибкий график и баланс между работой и личной жизнью. Эти факторы отметили 53%, 40% и 35% опрошенных, соответственно. Зумеры чаще всего хотят работать в сфере IT (10%). В топе также дизайн и проектирование (4%), образование (3%), административная работа (3%), строительство и ремонт (3%).

При старте карьеры молодые специалисты открыты к работе как в крупных компаниях, так и в среднем или малом бизнесе — лишь 14% респондентов сообщили, что для них ключевым фактором выбора компании становится её размер и известность на рынке. При этом большинство зумеров (42%) готовы остаться в компании более пяти лет, если она будет соответствовать их ожиданиям и предлагать подходящие условия.

Ожидания от работодателей у зумеров схожи с предпочтениями миллениалов, которые, несмотря на удовлетворенность текущим графиком, ищут возможности для улучшения баланса между работой и личной жизнью. Согласно опросу Авито Работы, 19% миллениалов хотели бы изменить свой график, при этом основной причиной является желание проводить больше времени с семьей и детьми (40%). На втором месте — желание свободно планировать встречи, визиты к врачу и личные дела (33%). 31% отметили, что смена графика работы положительно повлияет на уровень стресса и комфорта на работе. Примечательно, что по данным другого исследования Авито Работы, 56% опрошенных отметили важность финансовых бонусов и премий. Интересно, что большинству молодых людей (33%) ценна похвала от руководителя в процессе работы: она мотивирует и придает уверенности в собственных силах.

На фоне низкой безработицы и дефицита квалифицированных кадров работодатели активно работают над привлечением и удержанием специалистов. Вакансии перестают быть простыми перечнями обязанностей и превращаются в привлекательные карьерные предложения, где акцент сделан на возможностях для роста, бонусах и комфортной рабочей атмосфере. В ответ на запрос рынка Авито Работа внедряет новые решения: например, брендспейсы — лендинги, которые помогают работодателям не только размещать вакансии, но и делиться карьерными возможностями и преимуществами работы в компании.