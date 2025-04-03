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Открыт прием заявок на пятый форум «Сильные идеи для нового времени». Его организаторы – АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс», соорганизаторы – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и Правительство Нижегородской области. Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года.



В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, отвечающим национальным целям развития Российской Федерации до 2030 года:



– Национальная социальная инициатив. Отбор пройдет по двум ключевым темам: социальные инициативы и городское развитие. Обе нацелены на улучшение качества жизни людей, но решают разные задачи. Социальные проекты – это поддержка общества на всех уровнях. Здесь ждут идей, которые внедряют новые технологии в медицину, образование и социальную помощь, помогают формировать здоровый образ жизни и укрепляют традиционные ценности. Городское развитие – это проекты, которые меняют облик городов и сел.



– Национальная предпринимательская инициатива. Идеи принимаются по двум ключевым темам - новый бизнес и креативная экономика - и направлены на развитие инноваций, поддержку предпринимательства и создание условий для роста экономики;



– Национальная технологическая инициатива. Тут важны идеи по двум ключевым направлениям: гражданско-военные технологии и «Платформа НТИ»;



– Национальная кадровая инициатива. Внимание направлено на идеи и проекты, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами. Получат поддержку инициативы, связанные с профессиями будущего, и программы подготовки, которые помогут людям адаптироваться к вызовам современности;



- Национальная экологическая и климатическая инициатива. Идеи и проекты в этом направлении призваны сохранить природу, оценить и спрогнозировать состояние окружающей среды, чтобы заранее предугадать последствия климатических изменений.



Подать заявку на Форум может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию, а затем - следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов. Финальной точкой станет очный двухдневный Форум, который запланирован на лето и пройдет в Нижнем Новгороде. На нем планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания – продемонстрировать 10 из них руководству страны.

Фото: администрация Самары