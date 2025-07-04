Открыт прием заявок на первый в России конкурс авторской песни в формате музыкальной арт-терапии «Звутера»

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С 1 июля по 30 ноября 2025 года идет прием заявок на участие в конкурсе для авторов и исполнителей песен «Звутера». Цель проекта – создать творческое пространство для самовыражения, психологической разгрузки и интеграции в общество через музыку. Участники смогут не только проявить свои таланты, но и получить профессиональную поддержку от экспертов в области психотерапии, звукозаписи, исполнительского и продюсерского мастерства.



Конкурс организован для участников СВО, членов их семей, вынужденных переселенцев, а также граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию.



Конкурс проводится в следующих номинациях:



– для участников до 18 лет – «Лучшая песня»;

– для участников старше 18 лет – «Лучшая музыка», «Лучшая песня», «Лучший текст».



Финалистов конкурса ждут очные мастер-классы и запись песен в профессиональной студии в Тольятти. Гала-концерт конкурса пройдет в муниципальном автономном учреждении КЦ «Автоград» – одном из самых больших культурных центров Поволжья. Все финалисты примут участие в записи телепередачи на ГТРК Самара.



Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте звутера.рф.



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: минкульт РФ