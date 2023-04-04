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Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»

4 апреля 2023 12:38
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Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»

Конкурс проводится с целью поддержки социальных инициатив лиц старшего возраста, раскрытия их потенциала, развития добровольческого движения и улучшения качества жизни «серебряных» волонтеров.

Участниками могут стать «серебряные» волонтеры, отряды «серебряного» добровольчества Самарской области, проживающие на территории региона, включенные в Реестр отрядов «серебряного» добровольчества Самарской области.

Конкурс организован в несколько этапов. Заявочный этап пройдет до 14 апреля 2023 года. Итоги конкурса будут подведены до 1 мая 2023 года.

Конкурс поддерживает проекты по следующими номинациями:

«Добро рядом» – волонтерские проекты, предусматривающие вовлечение лиц старшего возраста в добровольческие практики, и направленные на достижение социально-значимых целей, а также оказание помощи местным сообществам. Информационно-обучающие социальные проекты в сфере «серебряного» волонтерства, популяризирующие идеи и направления «серебряного» волонтерства.

«#МЫВМЕСТЕ» - проекты по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, направленные на оказание адресной помощи семьям военнослужащих, оказание психологических и юридических консультаций гражданам.

 «Серебряный наставник» - социальные проекты, транслирующие опыт «серебряных» волонтеров при организации уникальных практик - мастер-классов, добрых уроков и др., в том числе проекты приуроченные к Году педагога и наставника.

«Культурное наследие» - проекты в области сохранения и популяризации идей культурного наследия народов России.

«Память поколений» - социальные проекты, посвященные сохранению исторической памяти и патриотического наследия Великой Отечественной войны.

«Профессиональный рост» - социальная и профессиональная адаптация пожилых людей, в том числе образование и переобучение граждан пожилого возраста и создание условий для использования ими полученных знаний.

 «Жизнь в движении» - проекты, создающие условия для развития активного долголетия, социальной и общественно-полезной активности граждан старшего возраста.

Победители конкурса получат информационную, организационную и  материальную поддержку для реализации социальных инициатив до 20 тыс. рублей. 

Конкурсная документация опубликована на сайте cspsamara.ru, там же будет опубликован список финалистов и победителей Конкурса.

Теги: Акценты В центре внимания

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