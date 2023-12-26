Открыт прием заявок для участия в четвертом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

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Победители в каждой из основных номинаций конкурса получат 300 000 рублей на развитие своих проектов. А лучший проект сезона – гран-при размером 1 000 000 рублей.

Поддержка спортивных проектов, направленных на увеличение занимающихся спортом жителей страны, - одна из приоритетных задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

Конкурс «Ты в игре» находит и отмечает яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни. Благодаря участию в конкурсе авторы-энтузиасты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнеров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов.

«За три года проведения конкурса в нем приняло участие более 11 тысяч проектов со всей России. В четвертом сезоне «Ты в игре» мы решили выделить в отдельные категории проекты, развивающие корпоративный спорт и спортивный туризм, добавив к основным номинациям конкурса две новые партнерские. Интерес к здоровому образу жизни стал популярным трендом в нашей стране в последние годы. Мы приветствуем желание людей уделять внимание не только своему здоровью, но и вовлекать в активный образ жизни окружающих», - отмечает Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и усилить свои компетенции. Для 25 проектов, прошедших в финал, предусмотрена образовательная программа по оформлению презентаций и публичным выступлениям.

«Конкурс «Ты в игре» за три года реализации вышел за рамки обычного проекта, он привлекает все больше активных участников, дает им возможность не просто реализовать инициативы, но также масштабировать свои работы и получать профильные знания, узнавать опыт экспертов. Важной частью конкурса является формирование сообщества единомышленников, возможность развить свои компетенции и заявить о своем проекте на всю страну», – отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

По условиям конкурса в нем могут принять участие все желающие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории РФ, российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные с участием детей до 18 лет.