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Открыт этап народного голосования Всероссийской муниципальной премии «Служение»

28 декабря 2023 16:20
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Открыт этап народного голосования Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Общенародный выбор проектов, управленческих решений и кандидатов на Всероссийском конкурсе муниципальной премии «Служение» продлится до 14 января 2024 года. Отдать свои голоса может любой житель и Самарской области, и всей страны на официальном сайте премияслужение.рф. По итогам голосования будут определены ТОП-3 финалистов в каждой номинации. 

В 2023 году Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится впервые, но она станет ежегодной. Премия организована по поручению Президента РФ и присуждается командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

На Всероссийскую муниципальную премию «Служение» поступило почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны. В тройке лидеров и ПФО: Центральный федеральный округ подал 6 004 заявки, Приволжский — 2 405 и Южный – 2 060 заявок.

«Народное голосование — важнейший этап премии «Служение», — подчеркнула член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. - В ходе отборочных этапов — перекрестного голосования самими участниками, экспертной оценки — отобрано 100 номинантов, которые теперь будут бороться за победу. Вся страна сможет выбрать муниципальные практики, созданные людьми для людей, а главное — познакомиться с историями муниципальных служащих, чья работа по-настоящему является отображением принципа «служения».

Премия «Служение» вручается в десяти номинациях: «Мой край — моя гордость»; «Малая родина — сила России»; «Защита отечества — общее дело»; «Объединяя усилия — умножаем возможности»; «Инициатива каждого — общий успех»; «Прямой разговор — доверие к власти»; «Опыт наставника — успех молодых»; «Новые технологии — новые возможности»; «Судьба человека — гордость Отечества».

Участникам голосования предлагается оценить муниципальные инициативы на местах и выбрать лучшие. Церемония награждения победителей состоится 16 января 2024 года.

 

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