Открылась регистрация на Семейный IT-марафон 202

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На портале проекта «Изучи интернет – управляй им» пройдут соревнования семейных команд по цифровой грамотности

Координационный центр доменов .RU/.РФ приглашает детей и родителей принять участие в 9-м Всероссийском семейном IT-марафоне.

Соревнования пройдут на сайте интерактивного образовательного проекта «Изучи интернет – управляй им» до 10 мая, регистрация семейных команд открыта до 22 апреля.

IT-марафон проводится Координационным центром совместно с Академией инновационного образования и развития при поддержке компании «Ростелеком» и Фонда «Разумный интернет» (домен .ДЕТИ).

Командам предстоит выполнить 24 интерактивных задания онлайн-турнира по теме «Технологии в образовании». А чтобы получить бонусные баллы и опередить соперников в рейтинге — подготовить и опубликовать в социальных сетях пост об участии в Семейном IT-марафоне.

Победителей ждут дипломы и ценные подарки. Игрокам команд, занявших призовые места, будут вручены сертификаты Ozon и Литрес, а их капитанам – благодарственные письма. Участники турнира, не попавшие в лидеры, получат электронные сертификаты соревнований.

Результаты IT-марафона будут объявлены в Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая.

За 8-летнюю историю Семейного IT-марафона участие в нем приняли больше 700 семейных команд со всей страны — это несколько тысяч детей, их родителей и друзей.