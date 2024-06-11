Отдых на 12 июня продлят отпусками и отгулами 11% работающих самарцев

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День России в этом году приходится на середину недели, 11% работающих присоединят отпуска или отгулы к выходному дню, чтобы продлить отдых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

11% самарцев возьмут отпуска и отгулы до либо сразу после 12 июня, чтобы продлить отдых на День России. Мужчины чуть чаще женщин заявляли о таком намерении (13 и 10% соответственно). Горожане от 35 до 44 лет планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.



Время проведения: 26—29 мая 2024 года