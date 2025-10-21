Я нашел ошибку
Власти Самарской области оставили в программе капремонта дома с износом выше 70%
В Самаре обнаружили серьёзные превышения вредных веществ в воздухе в двух районах
В 2026 году жителям Самарской области пообещали качественные изменения в работе общественного транспорта
Самарцев приглашают принять участие в федеральном ИИ-хакатоне «Креативное поколение»
Разница в цене между комнатами и студиями достигла 2,5 раз и продолжает расти
Постоянным водителям такси снизят комиссию с 1 ноября
Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн
В Самаре выходит на новый этап ремонт улицы Дачной
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти

21 октября 2025 20:30
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти

Осуждённые колонии-поселения №1 УФСИН России по Самарской области приняли участие в масштабных работах по благоустройству и наведению порядка на территории лесопарковой зоны города Тольятти.

Осуждённые выполнили комплекс экологических мероприятий: убрали бытовой мусор, оставленный отдыхающими, спилили сухостой, представляющий пожарную опасность, собрали и организованно утилизировали валежник, часть которого направлена на переработку.

Работы прошли под руководством сотрудников учреждения и при взаимодействии с местными коммунальными службами. Акция способствовала не только очищению природной территории, но и формированию у осуждённых чувства ответственности за окружающую среду и гражданской сознательности.

В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
21 октября 2025  15:51
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
