Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти

Осуждённые колонии-поселения №1 УФСИН России по Самарской области приняли участие в масштабных работах по благоустройству и наведению порядка на территории лесопарковой зоны города Тольятти.

Осуждённые выполнили комплекс экологических мероприятий: убрали бытовой мусор, оставленный отдыхающими, спилили сухостой, представляющий пожарную опасность, собрали и организованно утилизировали валежник, часть которого направлена на переработку.

Работы прошли под руководством сотрудников учреждения и при взаимодействии с местными коммунальными службами. Акция способствовала не только очищению природной территории, но и формированию у осуждённых чувства ответственности за окружающую среду и гражданской сознательности.