Остaвляя свой автомобиль у дома, помните о свободном проезде спецтехники

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Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к автолюбителям - выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места для подъезда специальной техники!

Все чаще пожарным подразделениям приходится сталкиваться с серьёзной проблемой – это заставленные автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Практически во всех дворах жильцы паркуют автомобили.

Проехать и не задеть припаркованный автомобиль во дворе на легковом автомобиле требует от водителя определённых навыков вождения, а что говорить крупногабаритной пожарной машине?

К месту вызова проезд пожарно-спасательной техники должен осуществляться без помех к месту, его затруднение может привести к лишней потере времени, что создает опасность для тех. кто нуждается в помощи.

Но, к сожалению, часто пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время.

И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой техники нужна площадка.

Пожарная автолестница сама по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Нельзя допускать, чтобы из-за равнодушия владельцев личных автомобилей люди остались без помощи. Помощь может понадобиться каждому!

При возникновении пожара звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Паркуйте автомобили правильно!