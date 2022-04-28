Осла Митьку и двух пони никто не купил на распродаже челно-вершинского имущества

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Распродажу рабочего скота проводил комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Челно-Вершинского муниципального района.

Администрации удалось продать двух лошадок. С торгов ушел 21-летний гнедой русский рысак «Чижик» (Журобай-Черепашка) и 18-летняя темно-гнедая кобыла по кличке ««Рига» (Галант Про-Руанда). За первого отдали 52,5 тысячи рублей, за Ригу – 42,3 тысячи.

Не нашлось желающих приобрести 130-килограммового 18-летнего осла по кличке «Митька» масти серый мерин. За Митьку просили всего 25 тысяч рублей, пишет Обозрение.

Фото: pixabay.com