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Орнитологи России отмечают профессиональный праздник

19 февраля 2022 12:03
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Орнитологи России отмечают профессиональный праздник

19 февраля в России отмечается День орнитолога. Об этом пишет calend.ru.

Считается, что термин «орнитология» – в переводе с греческого «наука (учение) о птицах» – появился в XVI веке, благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди. Среди первопроходцев, сделавших первые письменные попытки обобщения имеющейся информации об этих представителях животного мира, называют древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля.

Эпоха Нового Времени дала толчок развитию научного знания, в том числе естественного цикла, из которого в XIX веке в самостоятельную науку выделилась биология. Большой вклад в орнитологию внесли такие учёные, как Карл Линней, де Бюффон и другие. Среди российских орнитологов видное место занимают С.А. Бутурлин, М.А. Мензбир, Л.Б. Бёме, В.Л. Бианки, П.В. Серебровский, Н.А. Гладков, В.А. Паевский и многие другие.

Сам же праздник – День орнитолога – ведёт свою историю с 1983 года, когда было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР. Произошло это событие 19 февраля – отсюда и дата празднования, которая, к слову, отмечается в наши дни орнитологами и во многих государствах, бывших в ту пору Советскими республиками, пишет informpskov.ru.

Фото: Дильдина Светлана

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