Опыт участия региона в форуме «Сильные идеи для нового времени» рекомендован к масштабированию по всей стране

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Самарская область входит в пятерку наиболее активных регионов страны по количеству идей, размещенных на платформе форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом стало известно на видеоконференции с регионами, которую провело АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

На совещании под председательством первого заместителя генерального директора АСИ ИгоряКарачина была презентована информация о промежуточном статусе подачи идей и заявок на платформу форума, а также вовлеченности субъектов РФ в мероприятие.

По информации АСИ, Самарская область по количеству размещённых на платформе идей в настоящее время занимает 4-е место. По последним данным, для участия в форуме от жителей Самарской области поступило более 300 заявок и идей.

На совещании получил высокие оценки и рекомендации к тиражированию в других регионах страны опыт Самарской области по организации участия региона в форуме.

Напомним, что «Сильные идеи для нового времени» — ежегодный форум, направленный на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив. Они должны внести вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Он получил поддержку Главы государства. «Этот форум - одна из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога. Он в полной мере созвучен задачам нашего внутреннего развития и нашей эпохе, когда поистине революционные трансформации всё больше и больше набирают обороты, набирают силу», - подчеркнул Президент страны Владимир Путин.

Цель форума — сформировать содружество инициативных людей и консолидировать сильные идеи, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны. Также на форуме ищут команды, готовые приступить к реализации идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.

«Самарская область традиционно в числе лидеров форума «Сильные идеи для нового времени». В прошлом году наш регион вошел в пятерку лидеров по количеству поданных проектов. Многие из них сегодня успешно реализуются в городах и районах Самарской области. Уверен, что и в этом году будет предложено немало общественно значимых инициатив», - ранее отмечал первый вице-губернатор Александр Фетисов.

Присоединиться к участию в форуме могут организации, объединения и индивидуальные участники, которые хотят внести свой вклад в будущее России, получить поддержку экспертов и обменяться опытом с единомышленниками.

Прием заявок и идей осуществляется на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года.

Фото - организаторы форума