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Опубликованы дни выплат детских пособий

31 марта 2023 13:14
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Опубликованы дни выплат детских пособий

Каждое 3-е число

Сегодня основная часть детских пособий Социального фонда России выплачивается в единый день. Каждое третье число месяца семьям начисляются выплаты за предыдущий месяц. В этот день в безналичном формате приходят почти все ежемесячные выплаты, в том числе единое пособие родителям детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, сообщает МК.

С 1-го по 25-е число

Если родители решили получать средства с помощью почты, доставка пособий будет происходить с 1-го по 25-е число, исходя из графика работы выбранного отделения. В эти же дни будут приходить единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое только что оформлено.

Каждое 8-е число

С марта 2023 года появилась новая дата выплаты ежемесячного пособия работающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Начиная с весны этого года, выплата будет начисляться каждое 8-е число месяца за предыдущий месяц. Родители получат ее на карту платежной системы «Мир». Почта будет доставлять пособие позже, исходя из графика.

Каждое 5-е число

С июня 2023 года в России появится единая дата для выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи начнут получать деньги каждое 5-е число месяца. Средства будут поступать за предыдущий месяц.

На сегодняшний день даты выплат из материнского капитала различаются в зависимости от субъектов Российской Федерации. В одних регионах их зачисляют с 1-го по 15-е число, в других — с 16-го по 25-е. Деньги поступают за текущий месяц.

С июня, согласно новым правилам, семьям в любой точке Российской Федерации выплаты будут приходить в единый день — это каждое 5-е число месяца за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня.

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