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Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре

5 сентября 2023 12:11
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Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре

Стала известна подробная программа празднования Дня города в Самаре. Мероприятия в этом году будут направлены на сохранение культурных и патриотических ценностей.

9 и 10 сентября в Самаре в честь Дня города в муниципальных и государственных музеях будет сводобный вход на основные экспозиции, пишет 63.ру.

10 сентября с 13:00 по 18:00 в Струковском саду состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Участники фестиваля — лучшие духовые коллективы из 10 городов России (Астрахань, Белгород, Екатеринбург, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Ульяновск, Уфа), а также из зарубежных городов-партнеров: Уральска (Казахстан) и Могилева (Республика Беларусь). У скульптурной композиции «Вальс» в течение дня пройдут плац-концерты и дефиле оркестров.

Также в парке будет работать литературная площадка Самарской областной организации молодых литераторов в рамках XI Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко и программы по поддержке творческой молодежи «Литературные таланты России».

День города в Самаре с 2013 года отмечают во второе воскресенье сентября. Однако так было не всегда. В разные годы политики переносили дату с одного месяца на другой. Мы готовили материал о том, почему праздновать День города в областном центре целесообразнее всё же осенью.

С 18:00 на площади Куйбышева пройдет концерт «Тебе, любимая Самара». На сцену выйдут самарские музыканты:

  • финалисты «Самфеста» группа «Кинемо»,
  • самаро-московский музыкальный проект «Артич»,
  • прозвучат песни о Самаре в исполнении народного артиста России Марка Левянта,
  • дуэта Александры Байдачной и Антона Рубана,
  • группы «Незабава»,
  • группы «ВМЕСТЕ»,
  • квартета самарских исполнителей.

— В концерте выступят сводный духовой фестивальный оркестр в составе 500 музыкантов с исполнением 5 знаковых музыкальных произведений, а также заслуженный артист России Сергей Войтенко и Дмитрий Колдун. Завершится праздничная программа выступлением группы «Чайф» и фейерверком, который озарит небо над Самарой ориентировочно в 22:00, — сообщили в мэрии Самары.

10 сентября на площади Куйбышева будут работать точки общественного питания. Также здесь пройдет отраслевая выставка «Сделано в Самаре».

Из-за соображений безопасности улицы вокруг площади Куйбышева перекроют. Допуск людей на площадь организуют через контрольно-пропускные пункты.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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