Операция «Должник»: сотрудники самарской полиции вместе с судебными приставами проводят рейдовые мероприятия

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Сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов. В ходе рейдов осуществляются проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов и принимаются иные меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложение ареста на имущество должника.

В Тольятти во время I этапа межведомственного ОПМ «Должник» сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями провели более 20 мероприятий по розыску лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. По результатам рейдов принудительно взыскано более 24 000 рублей, а также пресечено 30 нарушений, административная ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. По итогам рассмотрения протоколов судьями, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также аресты на срок до 15 суток. Работа в данном направление продолжается.

В Ставропольском районе Самарской области к административной ответственности привлечен местный житель 1976 года рождения. В отношении него полицейские в июне 2022 года составляли протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных Федеральным законом). Назначенный штраф мужчина в установленный срок не оплатил. В настоящий момент его привлекли к ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Расплатой за несознательное отношение к закону стал вновь назначенный штраф, только уже в двукратном размере. В этот раз местный житель решил не нарушать закон и в этот же день оплатил необходимую сумму, после чего предоставил копию квитанции инспектору по исполнению административного законодательства.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками полиции в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

Узнать о наличии наложенных штрафов можно через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, после чего оно вступает в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО