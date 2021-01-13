Онищенко оценил риск заразиться ковидом во время крещенских купаний

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с Лайфом оценил риски заразиться коронавирусом во время крещенских купаний. Он напомнил, что весь процесс и подготовку к купанию контролируют сотрудники МЧС.

— Что касается купания, то я тут не вижу никаких препятствий именно с точки зрения передачи вируса. Соблюдение дистанции, тем более что это всё идёт под эгидой МЧС, там стоят обученные люди, поэтому люди не скапливаются в раздевалке. Не забыть при этом обследовать воду на качество, чтобы она соответствовала нормам для таких целей, — отметил Онищенко.

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Новые инфекции — это естественный процесс эволюции, отметил он.

Он и сам планирует окунуться в прорубь, кроме того, парламентарий соблюдал пост. При этом Онищенко заметил, что многие россияне воспринимают Крещение только как водную процедуру и испытание своего организма в ледяной воде. Но всех он призывает соблюдать меры безопасности, в том числе не забывать маску.

При раздевании, когда, конечно же, человек погружается в воду, маску можно снять. Те, кто не водную процедуру принимает, а действительно участвует в празднике святого Богоявления, знает, что в этот момент вода святая и она неопасна, так что ваш коронавирус, о котором вы так особенно переживаете, в данном случае не будет опасен.

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл / Лайф