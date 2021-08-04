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Олимпиада: массовое инфицирование коронавирусом в сборной Греции является очагом заражения

4 августа 2021 09:43
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Олимпиада: массовое инфицирование коронавирусом в сборной Греции является очагом заражения

Случай массового инфицирования коронавирусом среди членов сборной Греции по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх в Токио является очагом заражения. Об этом сегодня заявил представитель оргкомитета "Токио-2020" Масанори Такая, передает "Киодо".

По данным агентства, инфицирование было выявлено у пяти членов греческой сборной, включая спортсменов и вспомогательный персонал. В связи с положительным тестом на ковид зараженные были переселены из Олимпийской деревни в карантинную гостиницу.

Ранее Национальный олимпийский комитет Греции объявил, что из-за выявления инфицирования оргкомитет Игр отстранил сборную от соревнований в дуэтах и командном турнире.

4 августа оргкомитет сообщил об обнаружении заражения у 29 человек, задействованных в проведении Олимпиады, что стало суточным максимумом соответствующего показателя, передает Радио Маяк.

Теги: Греция коронавирус Олимпийские игры

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