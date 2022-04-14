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Ольга Гальцова представила Дмитрию Азарову ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан

14 апреля 2022 10:35
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Ольга Гальцова представила Дмитрию Азарову ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан

В среду, 13 апреля, Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. Омбудсмен представила Главе региона ежегодный доклад о деятельности уполномоченного и соблюдении прав и свобод граждан. Также стороны обсудили вопросы, с которыми жители губернии обращаются за помощью к омбудсмену. 

Ольга Гальцова рассказала, что согласно проведенным в Самарской области социологическим исследованиям в 2021 году существенно возросла доля граждан, которые заявляют, что не сталкивались с ущемлением своих конституционных прав и свобод. Также в регионе увеличивается количество людей, которые  удовлетворены решениями губернатора и правительства, отмечают понимание между обществом и властью.

В приоритетах по значимости жители обозначили право на бесплатную медпомощь, на жилище, свободу и личную неприкосновенность, бесплатное образование, на труд и вознаграждение за него, на социальное обеспечение. Ольга Гальцова отметила, что именно на эти аспекты нацелена ежедневная работа правительства и Губернатора.  По мнению омбудсмена, региональные министерства и федеральные структуры оперативно реагируют на проблемы конкретного человека и действуют в его интересах. Это касается предоставления квартир детям-сиротам, переселения из аварийного жилья, защиты прав обманутых дольщиков, приоритетная поддержка многодетных семей и других категорий, которые нуждаются в помощи государства.

«На мой взгляд, вам удалось консолидировать всех вокруг тех требований, которые вы ставите по улучшению качества жизни наших граждан, - подчеркнула Ольга Гальцова. - Вам удается в столько сложное время сохранять социально-экономическую стабильность в регионе. Это всеми приветствуется. Чувствуется, что все объединились вокруг задач, которые вы ставите».

Дмитрий Азаров констатировал, что добиться такой консолидации можно только совместными усилиями органов власти, общественных и бизнес-институтов, всех активных граждан.

«Принцип человекоцентричности, который мы озвучили - это не просто декларация. То, что вы отмечаете, говорит о том, что реально этот подход проникает во все структуры — федеральные, региональные и муниципальные», - подчеркнул Губернатор.

В своем докладе Ольга Гальцова также акцентировала внимание на том, что жители положительно оценили строительство социальных и спортивных объектов, дорог и мостов, отметили активную работу с самозанятыми, ситуацию на рынке труда, где безработица за год сократилась до рекордных за весь постсоветский период значений.

«Очень отрадно было отмечать в докладе ту работу, которую проводили органы власти на территории Самарской области в 2021 году. Строительство новых школ, спортивных объектов, работа с дольщиками, ввод в строй новых мостов, строительство дорог и развязок. Никогда таких цифр не было: например, более 3600 граждан получили новое жилье, переселившись из аварийного. Это действительно людей радует, и доверие к органам власти повышается», - заявила она. Также Ольга Гальцова высказала ряд предложений по внесению изменений в федеральное законодательство, которые позволили бы при переселении из аварийного жилья не следовать строгой существующей норме «метр в метр», что помогло бы очередникам получать жилье быстрее. 

Впервые в докладе целую главу омбудсмен посвятила здравоохранению и борьбе с COVID-19. «Люди благодарны нашим медикам и вам, как руководителю регионального штаба, за огромную работу по борьбе с коронавирусом, за новые инфекционные госпитали, за своевременно развернутые койки. Хочу выразить вам огромную благодарность за оперативность и четкость работы в этом направлении всех структур власти, особенно министерства здравоохранения. Такого единения за восемь лет я не помню. В 2021 году, мы, объединив все усилия, работали для людей и в их интересах», - констатировала Уполномоченный по правам человека.

В последние месяцы в зоне внимания омбудсмена находится мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары. «Занимаемся мониторингом всех сетей, чтобы вам представить свой взгляд на ситуацию. Отмечаем рост цен как на продовольственные и непродовольственные товары, так и на лекарственные препараты. Знаю, что вы регулярно проводите по этой теме совещания и очень жестко обязываете структуры надзора это пресекать. И тем не менее различные маркетинговые уловки все-таки не дают стабилизировать цены» - поделилась Ольга Гальцова.  

«Приглашаю вас за следующее заседание штаба по устойчивости экономики. Мы этот вопрос разбираем постоянно, дал команду, чтобы на штабе выступали представители Общественной палаты региона, общественных палат муниципалитетов. И вас я тоже приглашаю выступить, - отметил Дмитрий Азаров. – Меня эта ситуация беспокоит, как и большинство жителей Самарской области. Мы четко разложили ситуацию по жизненно-важным и необходимым препаратам и тем лекарствам, которые к этой группе не относятся. Проговорили все меры воздействия – хотя Росздравнадзор, как мы видим, говорит, что ни одного нарушения нет, беспокоиться не о чем. Люди считают иначе. И думаю, ваша информация, которая исходит от людей, была бы очень полезна для того, чтобы тот или иной чиновник некоторое «отрезвление» от радужных отчетов имел». 

Губернатор отметил, что уже поручил провести детальный анализ составляющих наиболее востребованных отечественных лекарственных препаратов, чтобы понять, зависит ли производство от импортного сырья, и какой объективный процент в формирование стоимости конечного продукта оно вносит.

Также в ходе встречи Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили поддержку в вопросах трудоустройства, восстановления документов прибывших в Самарскую область граждан ДНР, ЛНР и Украины. В завершении встречи стороны рассмотрели вопросы, с которыми чаще всего самарцы обращаются в аппарат омбудсмена: качество услуг, капремонты и работа управляющих компаний, поддержка малообеспеченных семей, долевое строительство, жилье для молодых семей. Ряд инициатив Уполномоченного по правам человека Губернатор пообещал обсудить как на региональном, так и на федеральном уровне.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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