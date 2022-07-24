Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительница Нового Буяна ударила соседку косой
Жительница Нового Буяна ударила соседку косой
Крупнейший игрок на российском рынке жевательной резинки столкнулся со сложностями с поставками
Крупнейший игрок на российском рынке жевательной резинки столкнулся со сложностями с поставками
В Самаре на проспекте Металлургов грабитель ударил женщину и похитил у нее сумку
В Самаре на проспекте Металлургов грабитель ударил женщину и похитил у нее сумку
Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО по патриотическому воспитанию и молодёжной политике"
Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО по патриотическому воспитанию и молодёжной политике"
В Промышленном районе Самары иномарка сбила женщину
В Промышленном районе Самары иномарка сбила женщину
В Тольятти задержали саратовца, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков
В Тольятти задержали саратовца, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
Госдума разрабатывает закон, обязывающий банки возвращать деньги клиентам, если они перевели их мошенникам
Госдума разрабатывает закон, обязывающий банки возвращать деньги клиентам, если они перевели их мошенникам
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.39
0.91
EUR 57.76
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО по патриотическому воспитанию и молодёжной политике"

24 июля 2022 13:12
124
Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО по патриотическому воспитанию и молодёжной политике"

23 июля 2022 года в рамках Молодежного форума «iВолга» заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провел окружное совещание с участием главных федеральных инспекторов и руководителей органов исполнительной власти, ответственных за реализацию общественных проектов и государственной молодежной политики в регионах ПФО. 

Открывая совещание, Олег Машковцев обратил внимание на общий уровень готовности субъектов Федерации округа к участию в общественных проектах во втором полугодии, а также на вопрос информационного сопровождения патриотического воспитания и молодежной политики, который сейчас вышел на первый план и приобрел приоритетное значение. По словам заместителя полпреда, активное освещение окружных проектов в СМИ отмечается в Чувашской Республике, Пермском крае, Кировской, Самарской и Саратовской областях.

«Пристальное внимание к вопросам информационного освещения проектов не только формирует общественное мнение, дает положительные информационные поводы, но и отражает глубину информирования молодежи о предоставляемых ей возможностях самореализации», – подчеркнул Олег Машковцев. 

Заместитель полпреда подробно остановился на общественных проектах ПФО и новшествах, которые ожидаются во втором полугодии. По словам Олега Машковцева, в самое ближайшее время после перерыва, связанного с пандемией, планируется возобновить проведение «Гвардейца». В этом году окружные военно-патриотические сборы пройдут на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения Минобороны России. Участниками станут команды из всех регионов Приволжского федерального округа и Донецкой Народной Республики, сформированные из старшеклассников 10-11 классов, ориентированных на получение военного образования или службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. С 12 по 17 сентября в Оренбургской области запланирован окружной финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» с массовым охватом всех школьников соответствующего возраста. 

Олег Машковцев затронул и новые формы патриотического воспитания, отметив, что сейчас ведется работа по возрождению самостоятельного окружного слета военно-патриотических клубов. 

Говоря о теме массового спорта, Олег Машковцев рассказал, что в сентябре планируется проведение IV окружного турнира по хоккею среди студенческих любительских команд. Это направление проекта «Золотая шайба» – точка роста. Впервые в финале планируется участие команд из всех 14 регионов округа. В числе новых спортивных проектов – окружной турнир по баскетболу 3 на 3 для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО).

Традиционными осенью остаются окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт» (6-8 октября в Нижегородской области), Спартакиада «Кадет Приволжья» (6-9 октября в Республике Татарстан), окружной финал общественного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» для воспитанников детских домов (14-18 сентября в Республике Башкортостан), проект уличной культуры «ФормАрт» (2-3 ноября в Кировской области). 

По словам Олега Машковцева, не останутся без внимания и наши китайские коллеги: в октябре-ноябре текущего года в соответствии с достигнутой с китайскими партнерами договоренностью, будет проведен VIII Российско-китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы», в котором участвуют представители студенческой молодежи двух стран. Форум планируется в онлайн-формате.

9 декабря в День Героев Отечества будут подведены итоги по направлениям, связанным с патриотическим воспитанием молодежи по трем номинациям: лучший военно-патриотический клуб, лучшая музейная экспозиция и лучшее выполнение законодательства в сфере увековечения памяти о защитниках Отечества.

Завершением 2022 года станет Новогодняя елка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Нижнем Новгороде с приглашением детей из разных регионов округа.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросу реализации государственной молодежной политики в регионах ПФО, а также рекомендациям по итогам заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО в ноябре 2021 года. В числе ключевых тем – создание самостоятельных органов государственной власти, координирующих вопросы ГМП в регионах и наделение молодежных парламентов правом законодательной инициативы. Представители регионов ПФО в своих выступлениях поделились личным опытом и обозначили перспективы развития государственной молодежной политики на территории субъектов Федерации округа.

 
Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На одной из дорог региона временно ограничат движение большегрузов
22 июля 2022, 13:42
На одной из дорог региона временно ограничат движение большегрузов
Госавтоинспекция Самарской области просит с пониманием отнестись к введению временного ограничения. Транспорт
471
На Мастрюковскую поляну уже приехали более 1000 участников Молодёжного форума ПФО «iВолга-2022». 
21 июля 2022, 18:01
Дмитрий Азаров пожелал плодотворной работы участникам форума «iВолга-2022»
На Мастрюковскую поляну уже приехали более 1000 участников Молодёжного форума ПФО «iВолга-2022».  Общество
734
В регионе продолжается масштабное строительство социальных объектов.
21 июля 2022, 17:22
Виктор Кудряшов проинспектировал возведение новых социальных объектов в Самаре и Тольятти
В регионе продолжается масштабное строительство социальных объектов. Строительство
642
В центре внимания
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
24 июля 2022  11:45
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
131
Фестиваль
24 июля 2022  11:20
Фестиваль "Ярмарка вкуса" в Самаре продолжает работу: ФОТО
178
На Мастрюковской поляне состоялся Фестиваль «iВолга поколений»
24 июля 2022  10:02
На Мастрюковской поляне состоялся Фестиваль «iВолга поколений»
176
В Самарской области на «iВолге» открылась выставка научно-технического творчества
23 июля 2022  13:07
В Самарской области на «iВолге» открылась выставка научно-технического творчества
619
Самарская делегация стала самой многочисленной на молодежном форуме ПФО «iВолга»
22 июля 2022  12:59
Самарская делегация стала самой многочисленной на молодежном форуме ПФО «iВолга»
592
Весь список