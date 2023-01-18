Олег Бойко и Елена Лапушкина проверили, как организована купель на Полевом спуске

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Глава Самары Елена Лапушкина вместе с начальником главного управления МЧС России по Самарской области Олегом Бойко проверили, как организована купель на Полевом спуске.

Начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко:

«На Полевом спуске в Самаре традиционно Администрация города организует место для крещенских купаний. Место подготовлено в соответствии с требованиями безопасности. Организовано дежурство спасателей, полиции и медиков. Более 110 человек и 22 единиц техники обеспечивают безопасность на Полевом спуске. Дежурство будет организовано сегодня ночью и завтра до 18.00. Температура воздуха сегодня прогнозируется до -15, завтра днём -10 -12 градусов, температура воды +2 градуса».

Фото: администрация Самары