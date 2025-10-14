Я нашел ошибку
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине

14 октября 2025 10:49
126
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине

В конце сентября текущего года во время патрулирования на пятом километре автомобильной дороги, «Обход г. Самара» к полицейскому обратилась взволнованная женщина, подъехавшая на отечественном внедорожнике. Автоледи сообщила полицейскому, что её брату, находящемуся в салоне транспортного средства, стало внезапно плохо, он стал задыхаться и не подавал признаков жизни.

Не теряя ни минуты инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району лейтенант полиции Алексей Шиянов сообщил о произошедшем в дежурную часть, включил спецсигналы и, соблюдая все меры предосторожности, сопроводил автомобиль в ближайшее медицинское учреждение.

После оказания необходимой помощи и убедившись, что жизни мужчины ничего не угрожает, полицейский вернулся к несению службы. В свою очередь женщина поблагодарила стража правопорядка за отзывчивость и помощь в трудной ситуации.

 

Теги: БДД

