Около половины людей в мире довольны своей зарплатой, в России таких 38%

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Своей зарплатой довольны 47% работающих людей в мире, в России показатель ниже – 38%. Опрос в 44 странах мира провели ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International и РОМИР.

Порядка 31% работающих людей в мире заявили, что своей зарплатой недовольны, а 19% не смогли дать четкого ответа на вопрос, показало исследование.

Согласно опросу, в богатых странах Европы, США, а также в Латинской Америке доля довольных зарплатой гораздо выше, чем в Индии и африканских государствах, где этот показатель составляет 20-30%.

В России размером своего жалованья довольны 38% жителей, недовольны – 39%. Порядка 21% россиян заявили о своем нейтральном отношении к этому вопросу, сообщает РИА Новости.