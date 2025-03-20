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Около четверти россиян пробовали сменить оператора с сохранением своего номера

20 марта 2025 10:49
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Около четверти россиян пробовали сменить оператора с сохранением своего номера

Почти четверть (23%) россиян пытались сменить своего оператора связи за последние два года, при этом сохранив номер телефона. Это следует 20 марта из данных опроса ВЦИОМ, пишут "Известия".

Уточняется, что 60% респондентов удалось успешно сменить оператора и сохранить свой номер, однако 5% столкнулись с трудностями в этом процессе. Кроме того, 10% участников опроса столкнулись с временными перебоями в связи. Также 8% из них сообщили, что получали звонки от сотрудников, которые пытались убедить их не менять оператора.

Согласно сообщению ВЦИОМ, которое приводит «РИА Новости», опрос проводился среди 2 тыс. человек старше 18 лет.

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