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Около 80% самарцев регулярно перерабатывают

23 ноября 2024 13:24
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Около 80% самарцев регулярно перерабатывают

В Самаре около 5% трудящихся разделяют мнение о том, что ежедневные переработки - это норма. Большинство опрошенных согласны задержаться на работе время от времени – так ответили 59% специалистов на гибридном графике, 57% "удаленщиков" и 50% тех, кто ходит в офис, пишет Сова.

46% офисных сотрудников считают, что все задачи нужно выполнять в рабочее время. Так же думают 38% тех, кто трудится на гибридном графике.

В реальности только каждый пятый опрошенный никогда не работает в свободное время. Так ответили 19% "удаленщиков", 20 % офисных сотрудников и 22% представителей гибридной системы.

Почти 80 % респондентов трудятся сверхурочно регулярно. 19 % самарцев приходится делать это почти каждый день, говорится в исследовании сервиса SuperJob.ru.

Теги: Опрос

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