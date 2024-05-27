Официальный комментарий от пресс-службы компании СДЭК по поводу технического сбоя

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Вчера в работе СДЭК произошел сбой. По техническим причинам компания временно приостановила обработку посылок.



Делимся с вами официальным комментарием от пресс-службы по поводу сложившейся ситуации:



"Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны приём и выдача отправлений на ПВЗ.

Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем.

В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности наших сервисов.

Обо всех изменениях мы будем сообщать незамедлительно.

Приносим извинения за доставленные неудобства и остаёмся на связи с вами.

Ваш СДЭК"