Официальный комментарий от пресс-службы компании СДЭК по поводу технического сбоя

Вчера в работе СДЭК произошел сбой. По техническим причинам компания временно приостановила обработку посылок.
Делимся с вами официальным комментарием от пресс-службы по поводу сложившейся ситуации:
"Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны приём и выдача отправлений на ПВЗ.
Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем.
В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности наших сервисов.
Обо всех изменениях мы будем сообщать незамедлительно.
Приносим извинения за доставленные неудобства и остаёмся на связи с вами.
Ваш СДЭК"