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Официальная информация УВМ ГУ МВД России по Самарской области

15 января 2024 10:00
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Официальная информация УВМ ГУ МВД России по Самарской области

Информация для работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных работников.

С 7 января 2024 года вступили в силу отдельные положения Федерального
закона от 10 июля 2023 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», устанавливающие обязанность иностранного гражданина или лица без гражданства в течение двух месяцев со дня выдачи патента уведомить территориальный орган МВД России об осуществлении трудовой деятельности.

Как отметил Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров, к уведомлению об осуществлении трудовой деятельности прилагается копия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенных между работодателем, заказчиком работ (услуг) и иностранным гражданином, либо в уведомлении сообщаются сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ (оказание услуг) в случае его заключения в устной форме.

Данное уведомление иностранный гражданин может представить либо направить в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области:
- лично;
- почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- в форме электронного документа с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций).
Как подчеркнул Денис Темурович, в случае непредставления уведомления и копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется.

По вопросам привлечения иностранных граждан к осуществлению трудовой
деятельности и порядка оформления им разрешительных документов можно
обратиться по телефону «горячей линии»: +7 (846) 250-04-46, по будням
с 09.00 до 18.00.

Теги: Акценты

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