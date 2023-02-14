Очередной прием граждан состоится в ГУ МВД России по Самарской области

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15 февраля текущего года с 14.00 до 17.00 часов по адресу Соколова 34 прием граждан проведет заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области- начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Алексей Зеленов. В приеме граждан примет участие заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Бородин.

С графиком приема граждан руководящим составом главка на февраль 2023 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области: https://63.мвд.рф/citizens/graph