Очередной гуманитарный груз для военнослужащих отправили из Самары

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17 мая глава города Самара Иван Носков принял участие в отправке очередного гуманитарного груза. В помощь бойцам мотострелковой роты группировки «Север», которые выполняют боевые задачи на территории Курской и Белгородской областей, направили два автомобиля УАЗ и колеса, печи-буржуйки, медицинские препараты, упаковки чая и маскировочные сети.



«Курская область нам не чужая, врио губернатора региона Александр Хинштейн много сделал для Самары, и я уверен, что и мы должны максимально поддержать жителей Курска, помочь. Помощь из Самары отправляется регулярно, по разным направлениям, в сборе и подготовке участвуют различные общественные объединения, муниципальные и коммерческие предприятия, неравнодушные жители. От всей души благодарю причастных к сбору помощи, вы делаете важное дело», – отметил глава города Самара Иван Носков.



В сборе гуманитарной посылки приняли участие администрация города и района совместно с предпринимателями областной столицы – ООО «Новая Компания» Комбинат Школьного Питания №1, ООО «Авто-ТРЕЙД», ИП Епищенко.



«Наш комбинат школьного питания постоянно участвует в гуманитарных акциях, направленных на помощь нашим военным. На сегодняшний день мы уже отправили «за ленточку» несколько машин УАЗ, КАМАЗ и вездеходов. На этот раз был приобретен автомобиль УАЗ, в который погрузили гуманитарную помощь и теперь он поедет к нашим бойцам», – рассказал директор ООО «НОВАЯ КОМПАНИЯ» Комбинат Школьного Питания №1 Андрей Михалев.



Сбор гуманитарной помощи для участников СВО в Самаре ведется постоянно. Жители плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи, шьют одежду, а дети и подростки отправляют бойцам письма и рисунки. На этой неделе «за ленту» будет отправлен груз от администрации Самары.



Принять участие в сборе гуманитарных грузов участникам СВО могут все желающие. На территории Самары действуют 30 пунктов приема гуманитарной помощи. Адреса здесь.

Фото: администрация Самары