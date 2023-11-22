Объявляется конкурс видеороликов «Быть мамой это..» приуроченный к Всероссийскому празднику - Дню матери.

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День матери отмечается в России уже больше 20 лет, и проходит в последнее воскресенье ноября. За ежедневными делами мы забываем, как много для нас делают главные люди в нашей жизни - наши любимые мамы. А что сами мамы думают о своей роли? Какие у них жизненные ощущения от материнства?



На эти вопросы может ответить конкурс.

В период с 23 по 26 ноября 2023 всем мамам Самарской области необходимо выложить видеоролик (не больше одной минуты) в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #ямама до 26 ноября 2023 (23.59 мск).



На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Ваша страница должна быть открыта на момент проведения конкурса! Необходимо быть подписанным на группу министерства. 26 ноября 2023 по хештегам в группе министерства начнется голосование за лучший видеоролик.



Путём зрительского голосования (тот ролик, который наберет большее количество голосов) будет выбран победитель.

Победитель получает 3 БИЛЕТА на ЛЮБОЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ в Самарские кинотеатры.

Голосование продлится с 25 ноября по 26 ноября (23.59 мск).

Итоги конкурса будут объявлены 27 ноября 2023 в группе министерства.



