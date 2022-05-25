Объявлен набор водителей, кинологов и кавалеристов в самарскую полицию

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Полк патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре проводит набор кандидатов на должности: полицейского, полицейского (водителя), полицейского (кинолога), полицейского (кавалериста).

Среди требований к кандидатам – образование не ниже среднего полного и возраст до 40 лет, а также отсутствие судимости.

На сотрудников ОВД распространяются социальные гарантии, в том числе – ежегодный оплачиваемый отпуск (более 30 суток), бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, обязательное государственное страхование жизни и здоровья. Также они могут получить бесплатное высшее юридическое образование в образовательных организациях МВД России. При стаже службы более 10 лет им доступна единовременная социальная выплата при приобретении жилья, сотрудники, не имеющие собственного жилья, могут получать ежемесячную выплату за наем жилого помещения.

По вопросам приема на службу необходимо обращаться в полк ППСП Управления МВД России по г. Самаре по адресу: г. Самара, ул. Гая, 9а. Также дополнительную информацию о вакансиях можно узнать по телефонам: 8(846)250-04-34, 8-999-701-24-11