Общественный совет отобрал участников второго потока «Школы героев»

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В Самарской области стартует второй поток обучения по программе «Школа героев». Кандидатуры на участие в обучении рассмотрел общественный совет по реализации региональной программы.

Напомним, в начале мая дипломы получили выпускники первого потока этого проекта, который направлен на подготовку ветеранов

СВО для государственной и муниципальной службы. «Школа героев» - это региональный проект, который в Самарской области начал реализоваться в октябре прошлого года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Он стал продолжением президентской программы «Время героев». На первом потоке обучались 45 человек. Программа подготовки составляла 250 часов. Программа для второго потока составлялась уже с учетом мнения участников первого потока, количество часов в ней увеличено вдвое.

«Очень важно, что наши ребята - выпускники, которые сегодня здесь тоже присутствуют, высказывали очень зрелые рассуждения на предмет совершенствования того курса подготовки, который мы провели на первом потоке», - отметил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

В проекте подтвердили участие семь ведущих ВУЗов Самарской области.

Чтобы принять участие во втором потоке, нужно было заполнить анкету и написать эссе, а после предварительного отбора пройти тестирование и очное собеседование.

«Оценивались наличие заслуг на специальной военной операции, управленческий опыт и управленческий потенциал, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Для тех, кто находился в зоне СВО и не мог пройти тестирование в оговоренные сроки, было проведено дополнительное тестирование. Участники, которые показали высшие результаты, были приглашены на очные собеседование».

Участвовать во втором потоке изъявили желание более 600 человек. После всех этапов были отобраны кандидаты на обучение. Общественный совет рассмотрел представленные кандидатуры. Очное обучение пройдет 45 человек, а еще 45 кандидатов (действующие участники СВО) войдут в резерв региональной программы.

Фото: "Волжская коммуна"