Общественники Самарской области призывают граждан не быть равнодушными к проблеме наркомании

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На территории региона продолжается Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой представитель Общественного совета при У МВД России по г. Самаре, главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А. Семашко» Яков Резников обратился к жителям и гостям региона:

«В последнее время мы особенно часто наблюдаем неблагоприятную картину разрушающего влияния на организм приема наркотических средств. Развиваются страшные сосудистые заболевания, обширные инсульты у лиц в основном молодого возраста, которые, к сожалению, зачастую заканчиваются летальным исходом. Практически во всех случаях отмечается, что даже однократный прием наркотика вызывает серьезнейшее привыкание к нему, разрушаются личность и здоровье, страдают семьи и близкие люди. Не допускайте, чтобы беда пришла в ваш дом, к вашим родным и друзьям! Своевременно сообщайте в полицию, где торгуют смертью».

Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф.

Если вы считаете, что информация, с которой вы столкнулись в сети Интернет, связана с незаконной продажей или распространением наркотических средств и психотропных веществ и, возможно, является запрещенной к публикации, пожалуйста, сообщите об этом с помощью электронной формы приема обращений на сайте Роскомнадзора по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.