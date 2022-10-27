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Общественная палата Самарской области представила Губернатору книгу о 5-летнем развитии региона

27 октября 2022 12:43
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Общественная палата Самарской области представила Губернатору книгу о 5-летнем развитии региона

Общественная палата Самарской области подготовила и издала книгу о развитии региона в период с 2017 по 2022 год. В информационном – аналитическом справочнике подробно рассказывается о социально – экономическом развитии губернии, общественно – политической жизни, ключевых событиях, важнейших инфраструктурных проектах и тех колоссальных изменениях, которые сегодня заметны каждому жителю Самарской области. Издание содержит данные, свидетельствующие о высоких темпах развития различных отраслей экономики, динамику за последние 5 лет, комментарии экспертов, а также красочные иллюстрации.

Один из первых экземпляров книги Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер передал Губернатору Дмитрию Азарову во время расширенного заседания ОП.

«Мы с привлечением экспертов подготовили книгу «Самарская область: 2017-2022. Время обновления». Здесь видно, сколько сделано за 5 лет. И сколько еще будет сделано в самое ближайшее время. Те действия, которые сейчас происходят на Украине, СВО, они заставляют наше Правительство, Губернатора оперативно реагировать на все, что происходит. И я хочу заверить, что наша Общественная палата будет верным помощником во всех этих делах», - сказала Виктор Сойфер.

Губернатор поблагодарил Общественную палату за подготовку книги, отметив, что издание таких альманахов об истории и развитии Самарской области – это возвращение доброй традиции.

«Очень благодарен всей Общественной палате. Безусловно, люди, которые работают в Общественной палате, а я бы назвал это высоким служением, безусловно, общественным и государственным, знают историю Самарской области. Когда о книге узнал, то увидел некоторые отсылки к предыдущим периодам, когда издавались такие альманахи, где-то ежегодные, где-то за более большой период. Это тоже наша традиция. И вы, коллеги, вернули эту традицию на новом уровне, на новом этапе. Конечно, это очень важно. Как говорится, сделал добро и брось его в воду. Некоторые проекты - приезжаешь, вспоминаешь: были обращения людей, удалось отработать, выполнить», - сказал Дмитрий Азаров.

Вместе с тем, Глава региона подчеркнул: впереди еще очень много работы для дальнейшего развития Самарской области.

«Фиксация достижений важна, в том числе для того, чтобы знать, на что мы можем опираться при дальнейшем движении вперед. Но думаю, что о достижениях сейчас говорить больше не стоит. Отфиксировали и пошли дальше. Задач и планов, с которыми надо справляться, у нас огромное количество. Работы предстоит еще очень и очень много по разным направлениям, - сказал Дмитрий Азаров, - Мы ни один проект не остановили, ни одну государственную программу не приостановили, ни один строительный объект не заморозили. Наоборот, стараемся темпы ускорять. При этом наращиваем взятые на себя социальные обязательства. Президент на совещании с Правительством подчеркнул, что темпы должны только возрастать. Мы добиваемся именно таких результатов, чтобы двигаться вперед опережающими темпами, как мы и планировали».

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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