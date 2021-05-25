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Общероссийский день библиотек: в СОУНБ подготовили масштабную программу «Мир. Май. Читай»

25 мая 2021 14:59
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27 мая Самарская областная универсальная научная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек.

27 мая Самарская областная универсальная научная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек. В свой профессиональный праздник сотрудники различных подразделений СОУНБ подготовили масштабную программу «Мир. Май. Читай».

С 10:00 до 20:00 в холле 1 этажа будет работать Книжный фримаркет. Это бесплатная ярмарка, где можно в радушной обстановке подарить книги, которые больше не нужны самому, здесь также можно найти что-нибудь полезное и нужное для себя. Свишинг дает возможность обновить домашнюю библиотеку без ущерба экологии и бюджету, также это способ оказать помощь нуждающимся.

В 15:00  откроется историко-книжная выставка  «Жизнь для книги: издатель И.Д. Сытин» из цикла «Великие издатели России». Выставки, которые готовит Центр изучения книжной культуры отдела редких книг СОУНБ, становятся культурным событием для библиофилов. В этот раз посетители узнают удивительную историю талантливого предпринимателя, книгоиздателя и просветителя Ивана Сытина. За свою жизнь крестьянский сын Иван Дмитриевич издал совокупным тиражом 500 миллионов книг. Традиционно в экспозиции будут представлены библиографические ценности, выпущенные на рубеже ХIХ–XX вв.

В 17:00 – мастер-класс по реставрации и консервации книг.  Сбор участников в холле 1 этажа. Сотрудники поделятся методиками по восстановлению печатных изданий.  Покажут, как с помощью доступных  материалов продлить жизнь книге.

Специалисты сектора реставрации и консервации фондов СОУНБ научат  возвращать на место выпадающие страницы с помощью техники вклейки двойного листа, отремонтировать оторвавшийся «корешок», поделятся техникой доливки утраты листа и другими доступными приемами восстановления книг.

18:00 – Квиз «50 вопросов о русском языке». Это интеллектуальная командная викторина из пяти этапов. Участникам предстоит ответить на вопросы о русском языке, блеснуть эрудицией, а также проявить смекалку.

Квиз разработан командой проекта «Библиотека грамотности» при поддержке фонда «Тотальный диктант». Все вопросы созданы на основе энциклопедии «Русский язык», изданной институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН в 2020 году. С открытием регионального центра грамотности в СОУНБ у нас появилась энциклопедия «Русский язык».

Кроме того, в СОУНБ 27 мая 2021 года с 10.30 начнет работу Областная «Школа комплектатора» для специалистов муниципальных библиотек Самарской области.

Представители профессионального сообщества обсудят следующие темы:

— «Формирование библиотечных фондов в свете реализации “Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года”»;

— «Комплектование библиотечного фонда в условиях действия Федерального закона от  29 декабря 2010 года № 436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”».

Также у специалистов  будет возможность ознакомиться с мультимедийными презентациями:

— «Книги – лауреаты российских литературных премий: 2020»

— «Детский нон-фикшн: новые форматы, авторские и издательские решения».

В рамках «Школы комплектатора» в 11.20 начнется спектакль «Память» (режиссер-постановщик – студентка 3 курса СГИК,  факультета современного искусства и художественных коммуникаций А.К. Виселова), передает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Общероссийский день библиотек программа «Мир. Май. Читай» СОУНБ

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