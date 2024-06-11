Обращения жителей к врио губернатора будут рассматривать на оперативных совещаниях областного Правительства

153

По решению врио губернатора Вячеслава Федорищева на каждом оперативном совещании областного Правительства будут рассматриваться обращения граждан, которые поступают главе региона, пишет Сова.

Об этом стало известно в понедельник, 10 июня.

- Я принял решение, что на каждом оперативном совещании мы с вами будем рассматривать обращения жителей. Подчеркну - это далеко не единственный формат, где мы будем их рассматривать, - сказал врио губернатора Самарской области. - Мы каждый день в своей работе опираемся на предложения, замечания, наказы жителей. На каждом оперативном совещании мы будем рассматривать те обращения, которые сам лично получил, например, до меня дозвонились. А я номер своего телефона много где озвучил, и мне жители уже начали звонить напрямую. И я этому очень рад.

Ряд обращений, поступивших главе региона в форме прямой связи, были рассмотрены на оперативке. Одно из них, касающееся благоустройства, Вячеслав Федорищев получил за несколько часов до заседания. Он сразу же поручил главе города Елене Лапушкиной связаться с жителем, выяснить все детали, найти решение.

- Я очень благодарен, что мне позвонили. Сам выехать не смог, готовился к совещанию. Глава города связалась, проблему отработали, в кратчайшие сроки все устраним. Так и будем работать: в касание, в пас, сразу же, - сказал Вячеслав Федорищев. - Прошу далее лично связываться с людьми, не так много времени это отнимает, и сразу проблему решать, брать на себя инициативу, ответственность в соответствии с должностью и чувством долга.

Также в ходе оперативки были рассмотрены обращения жителей домов в самарском поселке Мехзавод, где зимой было отключено электроснабжение. В своем сообщении к главе региона жители обратили внимание на то, что энергоснабжение района и сейчас осуществляется с перебоями. Елена Лапушкина доложила о том, какая работа ведется компанией-подрядчиком по модернизации сетей. Вячеслав Федорищев отметил, что в ближайшие дни проведет с подрядчиком совещание, чтобы лично проконтролировать ситуацию.



Еще одно обращение было связано с работой общественного транспорта, ритмичности движения трамваев № 24 и 24к, на которых добираются до работы сотрудники РКЦ "Прогресс" и других предприятий. Глава Самары доложила о причинах, по которым возникали срывы в интервалах движения. Она сообщила, что сейчас больших интервалов в движении нет, на линии выведены дополнительные трамвайные вагоны. Вячеслав Федорищев поручил Елене Лапушкиной обеспечить дальнейший контроль за движением данного трамвайного маршрута, связаться с автором обращения, поблагодарить его и держать с ним контакт.



Жители Жигулевска обратились к врио губернатора с проблемой подачи горячей воды в микрорайоне В-1. Они сообщили, что горячая вода отсутствует с 18 мая, нарушен график восстановления горячего водоснабжения, а власти обещали вернуть воду с 1 июня.

- Почему сорвали график? - обратился врио губернатора к главе Жигулевска Илье Сухих.



Руководитель города доложил, что котельную включили, но сейчас до 1 сентября идет капитальный ремонт сети, поэтому частично район от горячего водоснабжения отключен.

- Людям неинтересны графики, планы. Если представитель власти что-то пообещал, лично, через дорожную карту, доведенную до людей, то это должно быть выполнено. Люди мне пишут: нам обещали, но не сделали. Так не пойдет. Я знаю про работы, которые сейчас идут. Коротко и по существу доложите по тем домам, жители которых ко мне обратились, - сказал Вячеслав Федорищев.

Илья Сухих ответил, что подача горячей воды будет восстановлена в домах 12 июня.

- Придите к людям, проверьте лично, есть ли вода, и мне оттуда позвоните, - поручил главе Жигулевска Вячеслав Федорищев.