Обращения по организации дорожного движения в Самаре обсудили в департаменте транспорта вместе с жителями

190

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичёв провел встречу с жителями, которые обращались с вопросами и замечаниями по организации дорожного движения через социальные сети или платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».



«В живом диалоге с жителями вопросы, касающиеся организации дорожного движения или работы общественного транспорта, всегда решаются эффективнее. Так мы можем дать необходимые пояснения, которые не всегда понятны на бумаге, особенно если речь идет о пространственных ситуациях. Мы заинтересованы в том, чтобы дороги были комфортными и безопасными для всех участников дорожного движения, для автомобилистов и пешеходов, поэтому такие встречи с жителями, в том числе в выездном формате будем проводить регулярно», – сказал руководитель департамента транспорта администрации города Самара Владимир Чичёв.



Жительница Советского района Татьяна Куркина ранее обратилась с просьбой сделать пешеходный переход и установить светофор через улицу Советской Армии в районе ее пересечения с улицей Майкопской.



«Сейчас целый квартал по улице Советской Армии от Дыбенко до Антонова-Овсеенко протяженностью более полукилометра не имеет пешеходного перехода. Хотя в данном районе находится много соцобъектов – отделение почты, поликлиника № 10, школа, детский сад. Улицу Советской Армии в этом месте дорогу каждый день перебегают бабушки, родители с детьми, школьники, подвергая опасности свою жизнь и испытывая нервы водителей. Хотелось бы исправить ситуацию», – сказала Татьяна Куркина.



Как пояснил руководитель департамента транспорта Владимир Чичёв, техническое задание на введение светофорного регулирования на предложенном участке было подготовлено в 2021 году. По итогам комиссии по безопасности дорожного движения, которую провел глава города в конце 2024 года, было принято решение об установке светофора, а на этой неделе начались сами работы.



«Уже установили стойки для светофора, в скором времени навесят оборудование. Пешеходный переход специально сделали в формате «зигзаг», чтобы у пешеходов была возможность перейти сначала через одну проезжую часть, не создавая неудобных для всех участников дорожного движения «зон накопления», а затем, пройдя разделительную полосу, пересечь другую проезжую часть. Новый светофор будет оборудован пешеходным вызывным устройством», – отметил Владимир Чичёв.



Ожидается, что до конца года департаментом городского хозяйства и экологии Самары будет также организован подход к пешеходному переходу и тротуару.



Жительница Кировского района Елена Жалнина разместила в социальных сетях замечания по работе светофора на пересечении проспекта Металлургов и улицы Строителей. «На этом участке зеленый свет для пешеходов горит 22 секунды, а на остановке «Дом Одежды» – 16 секунд. За это время невозможно безопасно перейти две полосы проспекта Металлургов, разделенных пешеходной зоной. Поблизости три детских сада, две школы, музыкальная школа, поликлиника, и это создает неудобства для детей и родителей», – рассказала Елена Жалнина.



По обращению жительницы департаментом транспорта до конца текущей недели запланирован выезд и проверка работы светофоров.

Фото: администрация Самары