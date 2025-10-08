Я нашел ошибку
Главные новости:
Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
Официальное открытие движения по«Центральной» ожидается в ноябре 2025 года.
В Самарской области завершается строительство автомагистрали «Центральной»
В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию добровольческого движения.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона
Во втором сезоне конкурса «Благоустрой» денежный приз получит не только автор лучшего проекта, но и победители в каждой номинации.
Продолжается прием заявок на конкурс молодых архитекторов «Благоустрой!»
Создатели металл-органических каркасов.
Нобелевскую премию по химии 2025 года получили трое ученых — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США)
Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку.
В губернии определили победителей конкурса грантов для  социальных проектов СОНКО
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Обращения по организации дорожного движения в Самаре обсудили в департаменте транспорта вместе с жителями

8 октября 2025 16:20
190
Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичёв провел встречу с горожанами.

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичёв провел встречу с жителями, которые обращались с вопросами и замечаниями по организации дорожного движения через социальные сети или платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».  

«В живом диалоге с жителями вопросы, касающиеся организации дорожного движения или работы общественного транспорта, всегда решаются эффективнее. Так мы можем дать необходимые пояснения, которые не всегда понятны на бумаге, особенно если речь идет о пространственных ситуациях.  Мы заинтересованы в том, чтобы дороги были комфортными и безопасными для всех участников дорожного движения, для автомобилистов и пешеходов, поэтому такие встречи с жителями, в том числе в выездном формате будем проводить регулярно», – сказал руководитель департамента транспорта администрации города Самара Владимир Чичёв.

Жительница Советского района Татьяна Куркина ранее обратилась с просьбой сделать пешеходный переход и установить светофор через улицу Советской Армии в районе ее пересечения с улицей Майкопской.

«Сейчас целый квартал по улице Советской Армии от Дыбенко до Антонова-Овсеенко протяженностью более полукилометра не имеет пешеходного перехода. Хотя в данном районе находится много соцобъектов – отделение почты, поликлиника № 10, школа, детский сад. Улицу Советской Армии в этом месте дорогу каждый день перебегают бабушки, родители с детьми, школьники, подвергая опасности свою жизнь и испытывая нервы водителей. Хотелось бы исправить ситуацию», – сказала Татьяна Куркина.

Как пояснил руководитель департамента транспорта Владимир Чичёв, техническое задание на введение светофорного регулирования на предложенном участке было подготовлено в 2021 году. По итогам комиссии по безопасности дорожного движения, которую провел глава города в конце 2024 года, было принято решение об установке светофора, а на этой неделе начались сами работы. 

«Уже установили стойки для светофора, в скором времени навесят оборудование. Пешеходный переход специально сделали в формате «зигзаг», чтобы у пешеходов была возможность перейти сначала через одну проезжую часть, не создавая неудобных для всех участников дорожного движения «зон накопления», а затем, пройдя разделительную полосу, пересечь другую проезжую часть. Новый светофор будет оборудован пешеходным вызывным устройством», – отметил Владимир Чичёв. 

Ожидается, что до конца года департаментом городского хозяйства и экологии Самары будет также организован подход к пешеходному переходу и тротуару.

Жительница Кировского района Елена Жалнина разместила в социальных сетях замечания по работе светофора на пересечении проспекта Металлургов и улицы Строителей. «На этом участке зеленый свет для пешеходов горит 22 секунды, а на остановке «Дом Одежды» – 16 секунд. За это время невозможно безопасно перейти две полосы проспекта Металлургов, разделенных пешеходной зоной. Поблизости три детских сада, две школы, музыкальная школа, поликлиника, и это создает неудобства для детей и родителей», – рассказала Елена Жалнина.

По обращению жительницы департаментом транспорта до конца текущей недели запланирован выезд и проверка работы светофоров.

 

Фото: администрация Самары

Теги: Самара

85
94
