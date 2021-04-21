Обращение главы государства станет ориентиром для развития региона на ближайший год и корректировки Стратегии социально-экономического развития губернии 

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Президент России Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз обратился с Посланием к Федеральному собранию РФ. Выступление главы государства состоялось в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. За речью главы государства, определяющей развитие регионов страны на ближайший год, в Самарской области внимательно следили депутаты, активисты «Единой России», общественники и волонтеры.

«Послание президента всегда является, на мой взгляд, программным документом. Все поручения, которые прозвучали в нём в прошлом году, были четко проанализированы. Разработан план реализации на территории Самарской области. И очень важно, что в прошлом году при поддержке президента и федерального правительства нам удалось все намеченное воплотить в жизнь», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» в Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров в преддверии очередного президентского Послания. В день оглашения послания глава региона лично находился в Москве и слушал обращение Президента.

Он подчеркнул, что темы, которые Владимир Путин озвучивает в традиционных обращениях, остаются актуальными многие годы. Именно они задают вектор развития государства и общества, работают на улучшение качества жизни людей.

«Послания главы государства всегда являются ответом на запросы общества, на ожидания людей. Поэтому каждый слышит в нем что-то для себя, делает какие-то собственные выводы. Это обращение ко всему обществу, приглашение к максимально широкому диалогу, поэтому важно, чтобы не только депутаты, представители областного правительства, но и разные экономические, общественные, политические структуры подключились к решению этих задач», — сказал первый заместитель секретаря Самарского регионального отделения «Единой России» Виктор Кузнецов.

Он предложил подводить в Самарской области промежуточные итоги исполнения тезисов Послания, чтобы четко видеть, где работа идет необходимыми темпами, а в каких направлениях нужно приложить дополнительные усилия. Виктор Кузнецов добавил, что собственный потенциал переоценивать нельзя — только при взвешенном подходе в губернии, как и в предыдущие годы, удастся максимально уверенно отреагировать на слова главы государства.

Глава фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин отметил, что прошлое Послание президента реализуется в регионах в непростых условиях. Однако благодаря четкой и слаженной работе, налаженной под руководством губернатора, Самарская область хорошо справляется с последствиями пандемии, и к этой работе подключились депутаты всех уровней.

И представители Самарской области, находившиеся во время президентского обращения в Москве, и участники широкого обсуждения Послания в регионе

отметили, что речь главы государства и в этом году носила социально направленный характер, президент озвучил много нерешенных проблем, связанных с поддержкой семей, особенно — с детьми, борьбой с бедностью и социальным неравенством, устранением последствий пандемии.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил уверенность, что выступление Владимира Путина найдет отклик у всех жителей страны.

«Те решения, которые озвучил сегодня президент — по поддержке системы здравоохранения, социальной защиты, развитию образования, культуры, — очень важны для всех нас. Отдельно отмечу, что президент озвучил конкретные цифры по оснащению медицинских учреждений, в том числе и первичного звена, были анонсированы и грандиозные меры поддержки в отношении скорой медицинской помощи, включая обновление автопарка. Как вы знаете, мы за последние три года на 100 % обновили транспортное оснащение этой службы в области, но время идет и обновление вновь понадобится. Поддержка президента, федерального правительства, в таких вопросах крайне важна», — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил последовательную позицию президента по поддержке семей с детьми — в прошлом году в непростой для экономики страны период именно им оказали беспрецедентную помощь. Внимание руководства страны, впрочем, обращено на самые разные сферы жизни.

«Озвучены значительные планы по строительству новых образовательных учреждений, Самарская область претендует на поддержку в решении этих вопросов. Очень важна поддержка, которую окажут регионам в выплате бюджетных кредитов — решения в этом смысле приняты справедливые. Только по предварительным, самым первым расчетам мы сумеем привлечь в регион не менее 12 миллиардов бюджетных инфраструктурных кредитов. У нас есть и подготовленные проекты, масса вопросов и проблем, с которыми нам только предстоит разобраться вместе. Очень важно, что, решая сегодняшние задачи, мы заглядываем в будущее», — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что Владимир Путин в своем Послании поддержал инициативы партии «Единая Россия».

«Таких было высказано несколько, в том числе и на этапе подготовки к посланию партия высказала такие инициативы. Это и оплата больничного листа по уходу за ребенком до 7 лет без учета стажа: опыт работы молодых родителей не позволяет им получать значительные компенсационные выплаты. Это и бесплатное подключение к сетям газоснабжения. Важнейшие решения, прошедшие по партийной инициативе, приняты президентом и окажут важное воздействие на развитие территорий и защитят права семей с детьми», — сказал глава региона.

Послание президента стало поводом для подробной дискуссии в Самарской губернской думе — депутаты организовали ее сразу по окончанию выступления главы государства. Как отметил председатель регионального парламента Геннадий Котельников, обращение Владимира Путина — это основа стратегического планирования всех сфер и сторон деятельности государства и общества.

«Главное содержание Послания отличает, прежде всего, его обширная социальная повестка. Первостепенное внимание было уделено отраслям здравоохранения, образования и демографии. В год пандемии огромное напряжение всех сил системы здравоохранения, беспрецедентные меры поддержки граждан, семей, матерей и детей помогли справиться с бедой. И сейчас главное – это обеспечить рост реальных доходов граждан, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью», — подчеркнул Геннадий Котельников.

Глава фракции «Единой России» в губернской думе Александр Живайкин отметил, что обращение Владимира Путина требует самого широкого общественного обсуждения — особенно в Самарской области.

«Мы должны всесторонне изучить все, о чем было сказано в Послании. Отдельно необходимо остановиться на тезисах о самостоятельности регионов, о помощи с выплатой долгов и пролонгации бюджетных кредитов. За счет этой финансовой составляющей можно внести корректировки в Стратегию лидерства нашей области», — сказал Александр Живайкин.

Его коллега по фракции Марина Сидухина, возглавляющая думский комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике, обратила внимание участников обсуждения на то, что в этом году Послание президента было на 95 % посвящено внутренней политике: главный вектор — это развитие страны и поддержка ее жителей, основная ценность — семьи, особенно многодетные. С этим согласилась и участница предварительного голосования «Единой России» в регионе, профсоюзный активист «АВТОВАЗа» Елена Сазонова, возглавляющая тольяттинское отделение «Союза женщин России».

«Семья и дети – пожалуй, самое главное для настоящего и будущего государства. Внимание президента к этой сфере определяет поступательное развитие нашей страны и подкрепляет меры социальной и демографической поддержки, заявленные в посланиях прошлых лет», — отметила Елена Сазонова.

Участник предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Самарскую губернскую думу, врач-инфекционист из Тольятти Николай Каравашкин отметил, что в Послании президента важны не какие-либо отдельные темы, а все задачи в совокупности, поскольку они взаимосвязаны. В силу специфики своей деятельности медик особо отметил задачу биологической защиты границ России — чтобы у страны была возможность быстро разработать тест-системы и вакцины в случае появления новых опасных инфекций. Также врач-инфекционист назвал важной поднятую президентом тему поддержки российской науки, поскольку без ее развития невозможно поднять на должный уровень здравоохранение, социальную сферу и другие жизненно важные отрасли.

«Самый важный тезис президентского Послания — сбережение народа», — подчеркнул Николай Каравашкин.

По мнению ещё одного участника предварительного голосования, генерального директора завода «ТЯЖМАШ» Андрея Трифонова, президент в своем обращении сделал отдельный акцент на поддержке занятости в регионах страны — влиянию пандемии нужно противопоставить скоординированные меры.

«Правительство Самарской области активно работает в этом направлении: только в 2020 году в губернии создано 10 000 рабочих мест, прогноз на 2021 год — ещё около 11 000. Речь идет о таких отраслях экономики, как фармацевтика, производство автокомпонентов, электрооборудования, строительных материалов, в агропромышленном секторе, а также в банковской сфере», — рассказал Андрей Трифонов. Он отметил: если на конец 2020 года в региональной службе занятости заявлено 29 552 свободные вакансии, то по состоянию на 21 апреля их стало уже 42 258.

Внимание президента к проблемам молодежи и деятельности добровольческих объединений отметила волонтер из Тольятти, участница предварительного голосования «Единой России» Ирина Долгополова.

«Мне очень запомнилась фраза Владимира Владимировича о том, что каждый должен внести личный вклад в развитие страны. Я очень много общаюсь с молодежью, обсуждаю со сверстниками их предложения, инициативы и идеи — и знаю, что сейчас есть много возможностей, чтобы их реализовать. Важны решения об увеличении количества бюджетных мест в вузах, об открытии новых учебных заведений. И, конечно, было важно услышать от Владимира Путина благодарность в адрес волонтеров, которые работали в период пандемии в рамках всероссийской акции «Мы вместе»», — сказала Ирина Долгополова.

Участники обсуждения сошлись на том, что Послание президента подразумевает в первую очередь исполнение новых положений Конституции, которые в прошлом году поддержало большинство россиян. Речь президента была обращена не только к руководству страны, к власти в регионах, но и к каждому жителю в отдельности.

«Хочу ещё раз обратиться ко всем гражданам России: мы сделаем всё, всё сделаем для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьёмся решения всех задач, которые мы перед собой поставили», — так завершил свое Послание 2021 года президент России Владимир Путин.