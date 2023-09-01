Обращение главного госинспектора БДД СО Юрия Некрасова.

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Уважаемые участники дорожного движения!

Сегодня – 1 сентября, День знаний, начало нового учебного года. Тысячи школьников, отдохнув и набравшись сил за длительные летние каникулы, вновь приступили к учебе.

С сегодняшнего дня им предстоит практически ежедневно передвигаться из дома до школы и обратно, посещать кружки и секции, поэтому я хотел бы еще раз обратить внимание всех участников дорожного движения на безопасность детей на дорогах.

Прежде всего, я хотел бы напомнить всем тем, у кого есть дети, которые пойдут кто в первый, а кто уже и в выпускной класс, - к сожалению, этот путь не всегда бывает безопасным. Поэтому в начале нового учебного года необходимо еще раз поговорить с ребятами о правилах безопасного поведения на дорогах. Конечно, это нужно делать постоянно, но в первых числах сентября такие напоминания особенно актуальны, - дети после лета возвращаются к рабочему ритму, и в период адаптации могут быть рассеянны и невнимательны.

В каждой образовательной организации должна быть схема безопасного передвижения детей по маршруту «дом – школа – дом». Такие схемы сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами разрабатывали и внедряли на протяжении последних нескольких лет.

Чтобы эти схемы работали эффективно, необходимо несколько раз пройти с ребенком по маршруту от дома до школы и обратно, объяснить на реальных примерах, как правильно переходить проезжую часть, что означают те или иные дорожные знаки, какие опасные ситуации могут возникнуть в пути и как их избежать.

Со своей стороны, Госавтоинспекция всегда предпринимала и дальше будет принимать все возможные меры для того, чтобы сохранить жизни юных участников дорожного движения. Идет последовательная совместная работа с Министерством просвещения по совершенствованию процесса обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Наши сотрудники регулярно проводят разъяснительную работу с родителями, приходят в школы и детские сады непосредственно пообщаться с ребятами.

Однако очевидно, что решение проблемы возможно только общими усилиями. Сохранение жизни и здоровья детей на дорогах зависит от каждого из нас, здесь нет и не может быть людей посторонних, тех, кого это не касается, и об этом нельзя забывать ни на минуту.

Я от всей души поздравляю и детей, и взрослых с началом нового учебного года, желаю вам успехов и только безопасных дорог!

Фото: ГУ МВД СО