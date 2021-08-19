Обращение Дмитрия Азарова по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области

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Дорогие земляки!

19 августа мы отмечаем День особо охраняемых природных территорий в Самарской области.

Именно в этот день в 1927 году был официально создан Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина. На сегодняшний день в нашем регионе сформирована уникальная сеть особо охраняемых природных территорий, куда помимо Жигулевского заповедника входят национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», многочисленные памятники природы регионального и местного значения, а также Самарский ботанический сад. Все они являются домом для десятков редких видов животных и растений, занесенных в Красные книги России и нашей области.

Поколения волжан всегда бережно хранили наш живописный край с его удивительно богатой природой, разнообразными историческими достопримечательностями, неповторимыми ландшафтами и величественной красотой могучей русской реки – Волги. Наш долг – сберечь и приумножить бесценное наследие наших предков.

Обеспечить высокие стандарты экологического благополучия, сохранить первозданность нашей природы призван инициированный Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным нацпроект «Экология», в рамках которого реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги». На улучшение ситуации в сфере экологии – борьбу с вредными выбросами, мониторинг качества воздуха – направлены также региональные инициативы, которые мы определили в Стратегии лидерства вместе с людьми.

Уверен, что совместные усилия власти и бизнеса, общественных организаций, волонтёров и энтузиастов, всем сердцем влюбленных в нашу прекрасную самарскую землю, помогут сохранить и передать наши лесные и водные богатства, нашу красавицу-Волгу, все разнообразие растительного и животного мира Поволжья нашим потомкам.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья и благополучия, новых достижений на благо родного края!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Фото: tourprom.ru