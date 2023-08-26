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Обманули бабушку: у 84-летней жительницы Сергиевского района мошенники похитили свыше 300 тысяч рублей

26 августа 2023 12:39
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Пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в котором пострадали люди.

В полицию обратилась 84-летняя жительница Сергиевского района с заявлением о хищении у нее свыше 300 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная селянка выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине свыше 300 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция и общественники предупреждают: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, в том числе, несовершеннолетних. 

Своими действиями курьеры способствуют обману наиболее незащищенной части населения (пенсионеры, инвалиды и ветераны), которые в силу возраста и состояния здоровья не могут адекватно оценить сложившуюся ситуацию и отдают свои последние деньги.

Полицейские обращаются ко всем, кто решил "быстро и легко" заработать деньги: «Если к вам обратились с подобной просьбой, не будьте безразличными, объясните передающему "посылку", что возможно в отношении него совершается мошенничество, предложите связаться с пострадавшим родственником и обратиться в ближайшее отделение полиции. Незамедлительно обратитесь в полицию, если вам позвонили, попросили подъехать на адрес взять деньги и за вознаграждение перевести их на указанный неизвестными счет!».  Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не соглашаться на опубликованные в Сети предложения подработать курьерами по передаче "посылок". Анонимность и безнаказанность, которую обещают злоумышленники курьерам, являются мнимыми и длятся очень недолго. Сотрудники полиции обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь правонарушение, выявить участников схемы мошенничества и собрать доказательства вины каждого, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    ГУ МВД СО

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