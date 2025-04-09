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О некоторых изменениях в миграционном законодательстве

9 апреля 2025 09:37
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О некоторых изменениях в миграционном законодательстве.

Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, изменении и признании утратившими силу некоторых указов Президента Российской Федерации» от 20 марта 2025 № 159, в отношении находящихся на территории Российской Федерации граждан Украины, не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, установлена обязанность самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 г. урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки». 

Признан утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 г. № 585 «О временных мерах по урегулированию правового положения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в Российской Федерации», в связи с чем на граждан Украины, за исключением указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 27 апреля 2023 г. № 307 «Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», распространяются условия о сроке временного пребывания в Российской Федерации в течение девяноста суток суммарно в календарном году и осуществлении трудовой деятельности на территории Российской Федерации, не считая новых регионов, при наличии разрешительных документов. 

Также исключена преференция по освобождению иностранных граждан от обязанности прохождения медицинского освидетельствования на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Теги: Акценты

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