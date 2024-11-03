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Нутрициолог назвала допустимое количество плодов инжира в день

3 ноября 2024 18:01
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Инжир содержит много витаминов, а по объему калия уступает только орехам. Так что его рекомендуют тем, кто страдает гипертонией и отеками.

Врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины Анна Цуканова посоветовала съедать в день не более трех–пяти плодов инжира, пишут "Известия".

Специалист отметила, что инжир малокалориен — в нем содержится 54 ккал на 100 г, однако в нем присутствует большое количество углеводов — 13,7 г, из которых 11,2 г сахаров и всего 2,5 г клетчатки, пишет сайт kp.ru в пятницу, 1 ноября.

Инжир содержит много витаминов, а по объему калия уступает только орехам. Так что его рекомендуют тем, кто страдает гипертонией и отеками.

К полезным свойствам инжира специалист отнесла его способность разжижать кровь, снижать риск инсульта и инфаркта, нормализовать работу ЖКТ.

Она предупредила, что инжир вреден для людей, страдающих диабетом, подагрой и заболеваниями ЖКТ. Также он способствует повышенному газообразованию и вызывает диарею и дает мочегонный эффект, может спровоцировать движение камней в почках.

 

Фото:  pxhere.com

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