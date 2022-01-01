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Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 млрд руб.: каждый выиграл по 500 млн руб.
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Новогодний миллиард в «Русском лото» разделили два участника

1 января 2022 20:44
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Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 млрд руб.: каждый выиграл по 500 млн руб.

Новогодний миллиард в «Русском лото» разделили два участника — каждый выиграл по 500 млн рублей.

По итогам новогоднего, 1421-го тиража «Русского лото» в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 млрд руб.: каждый выиграл по 500 млн руб. Также в первый день нового, 2022 года 52 участника из самых разных регионов страны выиграли по 1 млн руб. Еще 64 счастливчика закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тыс. руб.

По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14 479 009 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 974 200 845 руб.

«В этом году «Новогодний миллиард» от «Русского лото» прошел уже в пятый раз. Он успел стать доброй январской традицией для миллионов россиян — собираться всей семьей перед телевизором и вместе проживать яркие эмоции. «Столото» от всей души поздравляет обладателей счастливых билетов. Если же на этот раз удача вам не улыбнулась, расстраиваться не нужно. Во-первых, после новогоднего тиража пройдет дополнительный розыгрыш автомобиля среди билетов, которые не выиграли в 1421-м тираже «Русского лото». А во-вторых, основная цель проведения лотерей в нашей стране — поддержка и развитие спортивной индустрии, поэтому каждый участник, приобретая билет гослотерей, вносит свой вклад в развитие отечественного спорта и улучшение качества жизни россиян», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Новогодний розыгрыш «Русского лото» традиционно прошел в прямом эфире телеканала НТВ в присутствии зрителей, звездных гостей шоу, а также под контролем независимой тиражной комиссии.

 

Фото:   Донат Сорокин/ТАСС

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